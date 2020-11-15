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Ситуация в Нагорном Карабахе
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МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
МИД Армении распространил в воскресенье заявление, в котором осудил осквернение армянского храма в карабахском Шуши. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:42
2020-11-15T21:42
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армянская апостольская церковь
мид армении
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. МИД Армении распространил в воскресенье заявление, в котором осудил осквернение армянского храма в карабахском Шуши.Ранее Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском ШушиРанее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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никол пашинян, армянская апостольская церковь, мид армении, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши

21:42 15.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКПП в городе Шуша в Карабахе
КПП в городе Шуша в Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. МИД Армении распространил в воскресенье заявление, в котором осудил осквернение армянского храма в карабахском Шуши.
Ранее Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском Шуши

"Особенно возмутительным является умышленное осквернение собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши", - отмечается в заявлении.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьМИД АрменииИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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