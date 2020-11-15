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МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
МИД Армении распространил в воскресенье заявление, в котором осудил осквернение армянского храма в карабахском Шуши. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:42
2020-11-15T21:42
2020-11-15T21:42
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армянская апостольская церковь
мид армении
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. МИД Армении распространил в воскресенье заявление, в котором осудил осквернение армянского храма в карабахском Шуши.Ранее Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском ШушиРанее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
баку
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никол пашинян, армянская апостольская церковь, мид армении, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире