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МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши

МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши

МИД Армении распространил в воскресенье заявление, в котором осудил осквернение армянского храма в карабахском Шуши. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T21:42

2020-11-15T21:42

2020-11-15T21:42

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армянская апостольская церковь

мид армении

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. МИД Армении распространил в воскресенье заявление, в котором осудил осквернение армянского храма в карабахском Шуши.Ранее Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском ШушиРанее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, армянская апостольская церковь, мид армении, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире