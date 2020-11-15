Источник рассказал о выводе карабахских ополченцев из переходящих районов
14:10 15.11.2020 (обновлено: 18:44 15.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
СТЕПАНАКЕРТ, 15 ноя — РИА Новости. Подразделения народного ополчения Нагорного Карабаха продолжают выход из районов, переходящих под контроль Азербайджана, несмотря на плохую погоду, сообщил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.
"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идет. Конечно, сейчас он замедлился в связи с ухудшением погодных условий и разминированием отдельных участков дорог. В особенности это касается горной местности", — уточнил собеседник агентства.
В свою очередь, начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана Гусейн Махмудов заявил, что армянские военнослужащие и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе.
Он подчеркнул, что никаких провокаций нет, азербайджанские силы в процесс не вмешиваются.
Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Также в Карабах входят российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.