https://ria.ru/20201115/opolchenie-1584705757.html

Источник рассказал о выводе карабахских ополченцев из переходящих районов

Источник рассказал о выводе карабахских ополченцев из переходящих районов

Подразделения народного ополчения Нагорного Карабаха продолжают выход из районов, переходящих под контроль Азербайджана, несмотря на плохую погоду, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:10

2020-11-15T14:10

2020-11-15T18:44

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 15 ноя — РИА Новости. Подразделения народного ополчения Нагорного Карабаха продолжают выход из районов, переходящих под контроль Азербайджана, несмотря на плохую погоду, сообщил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.В свою очередь, начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана Гусейн Махмудов заявил, что армянские военнослужащие и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе.Он подчеркнул, что никаких провокаций нет, азербайджанские силы в процесс не вмешиваются.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.

https://ria.ru/20201115/karabakh-1584712294.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире