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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201115/opolchenie-1584705757.html
Источник рассказал о выводе карабахских ополченцев из переходящих районов
Источник рассказал о выводе карабахских ополченцев из переходящих районов
Подразделения народного ополчения Нагорного Карабаха продолжают выход из районов, переходящих под контроль Азербайджана, несмотря на плохую погоду, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:10
2020-11-15T18:44
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 ноя — РИА Новости. Подразделения народного ополчения Нагорного Карабаха продолжают выход из районов, переходящих под контроль Азербайджана, несмотря на плохую погоду, сообщил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.В свою очередь, начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана Гусейн Махмудов заявил, что армянские военнослужащие и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе.Он подчеркнул, что никаких провокаций нет, азербайджанские силы в процесс не вмешиваются.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584712294.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Источник рассказал о выводе карабахских ополченцев из переходящих районов

14:10 15.11.2020 (обновлено: 18:44 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 ноя — РИА Новости. Подразделения народного ополчения Нагорного Карабаха продолжают выход из районов, переходящих под контроль Азербайджана, несмотря на плохую погоду, сообщил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.

"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идет. Конечно, сейчас он замедлился в связи с ухудшением погодных условий и разминированием отдельных участков дорог. В особенности это касается горной местности", — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана Гусейн Махмудов заявил, что армянские военнослужащие и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе.
Он подчеркнул, что никаких провокаций нет, азербайджанские силы в процесс не вмешиваются.
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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Также в Карабах входят российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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