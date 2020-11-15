Экс-главе СНБ Армении предъявили обвинение
© Sputnik / Асатур Есаянц Артур Ванецян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Бывшему директору Службы национальной безопасности Армении Артуру Ванецяну, которому следствие вменяет подготовку убийства премьера страны Никола Пашиняна, предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса, заявил адвокат экс-главы СНБ Ерванд Варосян.
"Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявила ему обвинение по статьям "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля", совершенные группой лиц по предварительному сговору, чтобы рассмотреть ходатайство о его аресте параллельно с рассмотрением вопроса о правомочности задержания. Естественно, Ванецян не согласился с абсурдным обвинением", - написал Варосян в Facebook.
Он заявил, что уверен в обреченности попыток ареста бывшего директора СНБ.
Ранее другой адвокат Ванецяна Лусине Саакян заявила, что власти пытаются обвинить его в подготовке убийства Пашиняна. Адвокат назвала эти действия "позорным политическим преследованием".
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.