https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584680146.html

Премьер Молдавии принял участие во втором туре выборов президента

Премьер Молдавии принял участие во втором туре выборов президента

Премьер Молдавии Ион Кику в воскресенье принял участие во втором туре выборов президента республики, он заявил, что проголосовал за возможность вместе с... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:50

2020-11-15T08:50

2020-11-15T15:38

президентские выборы в молдавии — 2020

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в воскресенье принял участие во втором туре выборов президента республики, он заявил, что проголосовал за возможность вместе с президентом менять страну к лучшему.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Премьер надеется, что выборы позволят стране преодолеть кризис. Он рассчитывает, что с понедельника все политики смогут вернуться к работе на благо общества.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в воскресенье в 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире