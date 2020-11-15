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Премьер Молдавии принял участие во втором туре выборов президента
Премьер Молдавии принял участие во втором туре выборов президента
Премьер Молдавии Ион Кику в воскресенье принял участие во втором туре выборов президента республики, он заявил, что проголосовал за возможность вместе с... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T08:50
2020-11-15T15:38
президентские выборы в молдавии — 2020
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в воскресенье принял участие во втором туре выборов президента республики, он заявил, что проголосовал за возможность вместе с президентом менять страну к лучшему.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Премьер надеется, что выборы позволят стране преодолеть кризис. Он рассчитывает, что с понедельника все политики смогут вернуться к работе на благо общества.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в воскресенье в 21.00 (22.00 мск).
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президентские выборы в молдавии — 2020, ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Премьер Молдавии принял участие во втором туре выборов президента

08:50 15.11.2020 (обновлено: 15:38 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в воскресенье принял участие во втором туре выборов президента республики, он заявил, что проголосовал за возможность вместе с президентом менять страну к лучшему.
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
08:00
"Стать президентом — и нет ответственности". Кто победит в Молдавии
"Это голосование покажет миру, что значит Молдавия и способны ли граждане Молдавии организовать свободные выборы. Было много напряжения, но я надеюсь, что сегодня народ поставит точку и завтра у нас будет выбранный народом президент, чтобы мы могли продолжить менять страну к лучшему", - заявил Кику.
Премьер надеется, что выборы позволят стране преодолеть кризис. Он рассчитывает, что с понедельника все политики смогут вернуться к работе на благо общества.
Президентские выборы в Молдавии: первый тур
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Кишиневе, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной отвечают на вопросы журналистов после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Ирина Ляхова / Перейти в фотобанк

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В целом ситуация на участках была спокойной.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.
Избирательные участки закроются в воскресенье в 21.00 (22.00 мск).
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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