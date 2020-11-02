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Президентские выборы в Молдавии: первый тур
Президентские выборы в Молдавии: первый тур
На президентских выборах, которые состоялись в Молдавии в воскресенье, экс-премьер Майя Санду обошла действующего главу республики Игоря Додона. Все решится во... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:16
2020-11-02T14:31
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
цик молдавии
ренато усатый
игорь додон
молдавия
голосование
выборы
фото
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На президентских выборах, которые состоялись в Молдавии в воскресенье, экс-премьер Майя Санду обошла действующего главу республики Игоря Додона. Все решится во втором туре. Кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, цик молдавии, ренато усатый, игорь додон, молдавия, голосование, выборы, фото, фото

Президентские выборы в Молдавии: первый тур

13:16 02.11.2020 (обновлено: 14:31 02.11.2020)
 
Читать ria.ru в
На президентских выборах, которые состоялись в Молдавии в воскресенье, экс-премьер Майя Санду обошла действующего главу республики Игоря Додона. Все решится во втором туре. Кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Кишиневе, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной отвечают на вопросы журналистов после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Ирина Ляхова / Перейти в фотобанк

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В целом ситуация на участках была спокойной.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуЦИК МолдавииРенато УсатыйИгорь ДодонМолдавияГолосованиеВыборыФото
 
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