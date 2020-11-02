Президентские выборы в Молдавии: первый тур
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.
В целом ситуация на участках была спокойной.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.
Новое голосование должно пройти 15 ноября.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.
Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.