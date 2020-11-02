https://ria.ru/20201102/vybory-1582626885.html

Президентские выборы в Молдавии: первый тур

Президентские выборы в Молдавии: первый тур

На президентских выборах, которые состоялись в Молдавии в воскресенье, экс-премьер Майя Санду обошла действующего главу республики Игоря Додона. Все решится во... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:16

2020-11-02T13:16

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президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

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молдавия

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На президентских выборах, которые состоялись в Молдавии в воскресенье, экс-премьер Майя Санду обошла действующего главу республики Игоря Додона. Все решится во втором туре. Кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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