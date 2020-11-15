https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584678414.html

В Молдавии начался второй тур президентских выборов

В Молдавии начался второй тур президентских выборов

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают главу... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:04

2020-11-15T08:04

2020-11-15T13:38

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают главу государства на следующие четыре года.В 7.00 (8.00 мск) начали работу более 2 тысяч избирательных участков на территории Молдавии, еще 139 работают за рубежом. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Из-за угрозы пандемии всем избирателям будут выдавать защитные маски, также граждан просят по возможности иметь при себе перчатки и собственные ручки.Для обеспечения безопасности на избирательных участках задействованы около 6 тысяч сотрудников полиции.В этом году за проведением второго тура выборов президента Молдавии будут следить около 2 тысяч местных и более 300 международных наблюдателей. Также в стране проводится exit poll, его результаты представят исследовательская компания Intellect Group и общественная ассоциация SPERO.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

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Голосование на избирательных участках в Кишеневе Выборы в столице Молдавии проходят спокойно, информация о серьезных нарушениях не поступала. По данным на 12.30 мск, в целом по стране явка превысила 20%. 2020-11-15T08:04 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, молдавия, в мире