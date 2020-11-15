https://ria.ru/20201115/mirotvortsy-1584723243.html

Лавров и глава МИД Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе

Лавров и глава МИД Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:11

2020-11-15T17:11

2020-11-15T17:20

зограб мнацаканян

ситуация в нагорном карабахе

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

армения

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщили в воскресенье в МИД РФ.Ранее в воскресенье Лавров также провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, обсудив ход выполнения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также координацию при развертывании российских миротворцев в регионе и организацию их работы "на земле"."Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - говорится в сообщении.Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна "о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента Российской Федерации от 13 ноября"."Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими многосторонними организациями в интересах облегчения положения гражданских лиц в зоне конфликта и сохранения религиозных и культурных объектов", - добавили в МИД.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, армения, в мире