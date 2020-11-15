Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201115/mirotvortsy-1584723243.html
Лавров и глава МИД Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе
Лавров и глава МИД Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе
Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:11
2020-11-15T17:20
зограб мнацаканян
ситуация в нагорном карабахе
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584700261_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_b005f54ded84c9b9f4a611ee7a5d2014.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщили в воскресенье в МИД РФ.Ранее в воскресенье Лавров также провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, обсудив ход выполнения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также координацию при развертывании российских миротворцев в регионе и организацию их работы "на земле"."Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - говорится в сообщении.Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна "о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента Российской Федерации от 13 ноября"."Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими многосторонними организациями в интересах облегчения положения гражданских лиц в зоне конфликта и сохранения религиозных и культурных объектов", - добавили в МИД.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584700261_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d06364c81851fc35dac15b2dd3ccd2c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зограб мнацаканян, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, армения, в мире

Лавров и глава МИД Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе

17:11 15.11.2020 (обновлено: 17:20 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщили в воскресенье в МИД РФ.
Ранее в воскресенье Лавров также провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, обсудив ход выполнения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также координацию при развертывании российских миротворцев в регионе и организацию их работы "на земле".
Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Карабахе прервали полет украинских "ястребов"
"Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - говорится в сообщении.
Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна "о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента Российской Федерации от 13 ноября".
"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста и другими многосторонними организациями в интересах облегчения положения гражданских лиц в зоне конфликта и сохранения религиозных и культурных объектов", - добавили в МИД.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЗограб МнацаканянРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД АрменииАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
Лента новостейМолния