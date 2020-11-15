https://ria.ru/20201115/mirotvortsy-1584677016.html

В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами

В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами

В Ереван прибыли еще два российских военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с миротворцами и бронетехникой, сообщает Минобороны. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T06:05

2020-11-15T06:05

2020-11-15T09:39

россия

ан-124

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Ереван прибыли еще два российских военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с миротворцами и бронетехникой, сообщает Минобороны.После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.Накануне в Минобороны заявили, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.Всего группировка составит 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

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Российские борты с бронетехникой и миротворцами улетают в Армению: Кадры Минобороны РФ Российские "Русланы" с бронетехникой и миротворцами улетели в Армению 2020-11-15T06:05 true PT0M34S

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россия, ан-124, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, ереван, в мире