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В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
В Ереван прибыли еще два российских военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с миротворцами и бронетехникой, сообщает Минобороны. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T06:05
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россия
ан-124
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
ереван
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Ереван прибыли еще два российских военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с миротворцами и бронетехникой, сообщает Минобороны.После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.Накануне в Минобороны заявили, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.Всего группировка составит 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.
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Российские борты с бронетехникой и миротворцами улетают в Армению: Кадры Минобороны РФ
Российские "Русланы" с бронетехникой и миротворцами улетели в Армению
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россия, ан-124, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, ереван, в мире

В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами

06:05 15.11.2020 (обновлено: 09:39 15.11.2020)
 
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Ереван прибыли еще два российских военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с миротворцами и бронетехникой, сообщает Минобороны.

"Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения", — говорится в сообщении.

После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис.
Накануне в Минобороны заявили, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.
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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.
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