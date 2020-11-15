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Шоубиз
https://ria.ru/20201115/leschenko-1584671902.html
Лещенко ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Лещенко ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Певец Лев Лещенко прокомментировал телеканалу "360" слова Валерия Меладзе, призвавшего коллег отказаться от съемок в новогодних шоу. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T01:29
2020-11-15T09:56
шоубиз
россия
музыка
валерий меладзе
лев лещенко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Лев Лещенко прокомментировал телеканалу "360" слова Валерия Меладзе, призвавшего коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.Лещенко считает, что выступивший с таким предложением Меладзе отчасти прав, однако он призывает "поставить вопрос по-другому".По словам музыканта, "делать скандал из естественного рабочего момента" недопустимо. Лещенко также обратил внимание, что из-за последствий пандемии многие российские артисты находятся в незавидном финансовом положении.Позже Меладзе назвал свое заявление гипотетическим и отметил, что он не призывает лишать зрителей новогодних программ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, музыка, валерий меладзе, лев лещенко

Лещенко ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

01:29 15.11.2020 (обновлено: 09:56 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Лев Лещенко прокомментировал телеканалу "360" слова Валерия Меладзе, призвавшего коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.
Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.
Лещенко считает, что выступивший с таким предложением Меладзе отчасти прав, однако он призывает "поставить вопрос по-другому".

"Если телевизионные съемки проходят, тогда люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все", — высказался певец.

По словам музыканта, "делать скандал из естественного рабочего момента" недопустимо. Лещенко также обратил внимание, что из-за последствий пандемии многие российские артисты находятся в незавидном финансовом положении.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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Позже Меладзе назвал свое заявление гипотетическим и отметил, что он не призывает лишать зрителей новогодних программ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
ШоубизРоссияМузыкаВалерий МеладзеЛев Лещенко
 
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