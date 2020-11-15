Лещенко ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
01:29 15.11.2020 (обновлено: 09:56 15.11.2020)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Лев Лещенко прокомментировал телеканалу "360" слова Валерия Меладзе, призвавшего коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.
Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.
Лещенко считает, что выступивший с таким предложением Меладзе отчасти прав, однако он призывает "поставить вопрос по-другому".
"Если телевизионные съемки проходят, тогда люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все", — высказался певец.
По словам музыканта, "делать скандал из естественного рабочего момента" недопустимо. Лещенко также обратил внимание, что из-за последствий пандемии многие российские артисты находятся в незавидном финансовом положении.
Позже Меладзе назвал свое заявление гипотетическим и отметил, что он не призывает лишать зрителей новогодних программ.
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