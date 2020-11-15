https://ria.ru/20201115/leschenko-1584671902.html

Лещенко ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Лещенко ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Певец Лев Лещенко прокомментировал телеканалу "360" слова Валерия Меладзе, призвавшего коллег отказаться от съемок в новогодних шоу. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T01:29

2020-11-15T01:29

2020-11-15T09:56

шоубиз

россия

музыка

валерий меладзе

лев лещенко

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Лев Лещенко прокомментировал телеканалу "360" слова Валерия Меладзе, призвавшего коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.Лещенко считает, что выступивший с таким предложением Меладзе отчасти прав, однако он призывает "поставить вопрос по-другому".По словам музыканта, "делать скандал из естественного рабочего момента" недопустимо. Лещенко также обратил внимание, что из-за последствий пандемии многие российские артисты находятся в незавидном финансовом положении.Позже Меладзе назвал свое заявление гипотетическим и отметил, что он не призывает лишать зрителей новогодних программ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html

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россия, музыка, валерий меладзе, лев лещенко