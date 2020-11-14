https://ria.ru/20201114/obyasnil-1584665654.html

Меладзе объяснил призыв к артистам не сниматься в новогодних шоу

Меладзе объяснил призыв к артистам не сниматься в новогодних шоу

Музыкант Валерий Меладзе в интервью газете "Московский комсомолец" прокомментировал свой скандальный пост о "голубых огоньках". РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T22:27

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2020-11-15T00:06

шоубиз

коронавирус в россии

россия

валерий меладзе

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Музыкант Валерий Меладзе в интервью газете "Московский комсомолец" прокомментировал свой скандальный пост о "голубых огоньках".Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев."Во-первых, я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь "огоньков" и других развлекательных программ", —сказал певец.По его мнению, это расстроило бы многих телезрителей, однако такой поступок позволил бы обратить внимание на проблемы его коллег.Он добавил, что ему уже поступали предложения сниматься в традиционных новогодних программах, однако он не уверен, что примет в них участие."Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост", — объяснил артист.Также Меладзе добавил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок. По его оценкам, потери всей отрасли составили около 90 процентов.

https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html

https://ria.ru/20201010/brezhneva-1579195007.html

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коронавирус в россии, россия, валерий меладзе