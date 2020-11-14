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Меладзе объяснил призыв к артистам не сниматься в новогодних шоу
Меладзе объяснил призыв к артистам не сниматься в новогодних шоу
Музыкант Валерий Меладзе в интервью газете "Московский комсомолец" прокомментировал свой скандальный пост о "голубых огоньках". РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T22:27
2020-11-14T22:27
2020-11-15T00:06
шоубиз
коронавирус в россии
россия
валерий меладзе
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Музыкант Валерий Меладзе в интервью газете "Московский комсомолец" прокомментировал свой скандальный пост о "голубых огоньках".Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев."Во-первых, я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь "огоньков" и других развлекательных программ", —сказал певец.По его мнению, это расстроило бы многих телезрителей, однако такой поступок позволил бы обратить внимание на проблемы его коллег.Он добавил, что ему уже поступали предложения сниматься в традиционных новогодних программах, однако он не уверен, что примет в них участие."Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост", — объяснил артист.Также Меладзе добавил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок. По его оценкам, потери всей отрасли составили около 90 процентов.
https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html
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коронавирус в россии, россия, валерий меладзе
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Музыкант Валерий Меладзе
в интервью газете "Московский комсомолец"
прокомментировал свой скандальный пост о "голубых огоньках".
Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.
"Во-первых, я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь "огоньков" и других развлекательных программ", —сказал певец.
По его мнению, это расстроило бы многих телезрителей, однако такой поступок позволил бы обратить внимание на проблемы его коллег.
"Потеряли все! Больше, меньше, но все. Даже те, кто казался абсолютно непотопляем и востребован, а сейчас и у них нет работы. Никто никого, конечно, не осудит, если мои коллеги пойдут и снимутся (в новогодних программах. — Прим. ред.). Более того, они сделают абсолютно правильно, потому что, повторю еще раз, мой пост — это не призыв, а предположение", — подчеркнул Меладзе.
Он добавил, что ему уже поступали предложения сниматься в традиционных новогодних программах, однако он не уверен, что примет в них участие.
"Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост", — объяснил артист.
Также Меладзе добавил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок. По его оценкам, потери всей отрасли составили около 90 процентов.