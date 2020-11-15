https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584689405.html

В России выявили 22 572 новых случая коронавируса

В России выявили 22 572 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 572 новых случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:02

2020-11-15T11:02

2020-11-15T11:31

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 572 новых случая COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.У четверти заразившихся (5854 человека) заболевание протекает без симптомов. Умерли за сутки 352 человека, выписались из больниц 14 456.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве (6271, на 156 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (1944), Подмосковье (812), Нижегородской области (412), Карелии (358), Архангельской (343) и Свердловской (333) областях, Красноярском крае (328), Ростовской (315) и Воронежской (308) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (два).Второй день подряд число новых случаев превышает 22 тысячи — накануне их было 22 702 (это максимум за все время). Суточный темп прироста заболеваемости остается на уровне 1,2 процента. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 925 825 человек.Умерли за все время 33 186 человек, вылечились — 1 439 985.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 53 миллионов инфицированных, 1,3 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 10,4 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. В десятку также входят Россия, Франция, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584675017.html

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