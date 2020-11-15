https://ria.ru/20201115/keshbek-1584506230.html

Эксперты рассказали, как кешбэк изменил спрос на туры по России

Эксперты рассказали, как кешбэк изменил спрос на туры по России

Специалисты компании изучили данные продаж туров на российские курорты после запуска программы кешбэка и выяснили, что спрос на них вырос на 24 процента по... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:38

2020-11-15T15:38

2020-11-15T15:38

туризм

кешбэк

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

сочи

санкт-петербург

казань

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты компании изучили данные продаж туров на российские курорты после запуска программы кешбэка и выяснили, что спрос на них вырос на 24 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает Level.Travel. Путевки, приобретенные с возвратом средств, составили 53 процента объема продаж на российские курорты. Причем за отдых в России в этом году голосует рублем каждый третий клиент, хотя в прошлом году лишь пять процентов туристов предпочитали провести отпуск на родине.Самое популярное направление у отдыхающих, оплативших путевки с кешбэком, — Сочи. Там пожелали отдохнуть 49 процентов пользователей. Средний чек превысил 35 тысяч рублей.На втором месте — Санкт-Петербург, куда поедут 34 процента путешественников. Эксперты отмечают, что это направление стало популярно у организованных туристов совсем недавно: в условиях закрытых границ туроператоры сформировали выгодное по цене предложение с удобными вылетами и разнообразными вариантами размещений. Средний чек на туры в северную столицу (с перелетом туда-обратно и проживанием) составил 10,3 тысячи рублей. Большинство путевок по акции (82 процента) россияне приобретают, планируя вылет в ближайшие дни. Чаще всего они выбирают отели категории три звезды.Чаще всего туры с кешбэком покупают москвичи – их 62 процента, на втором месте — жители Санкт-Петербурга (13 процентов). Также активно в акцию включились жители Самары (восемь процентов) и Казани (семь процентов).Более половины (52 процента) туров, купленных по акции, стоят менее 25 тысяч рублей, 44 процента – от 25 до 75 тысяч рублей, и лишь четыре процента – свыше 75 тысяч рублей.Программа кешбэка от Ростуризма продлится до 5 декабря. Получить возврат в размере 20 процентов от стоимости можно за все туры, отдых в рамках которых закончится не позднее 10 января.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

сочи

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сочи, санкт-петербург, казань