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Туризм
https://ria.ru/20201115/keshbek-1584506230.html
Эксперты рассказали, как кешбэк изменил спрос на туры по России
Эксперты рассказали, как кешбэк изменил спрос на туры по России
Специалисты компании изучили данные продаж туров на российские курорты после запуска программы кешбэка и выяснили, что спрос на них вырос на 24 процента по... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T15:38
2020-11-15T15:38
туризм
кешбэк
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сочи
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты компании изучили данные продаж туров на российские курорты после запуска программы кешбэка и выяснили, что спрос на них вырос на 24 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает Level.Travel. Путевки, приобретенные с возвратом средств, составили 53 процента объема продаж на российские курорты. Причем за отдых в России в этом году голосует рублем каждый третий клиент, хотя в прошлом году лишь пять процентов туристов предпочитали провести отпуск на родине.Самое популярное направление у отдыхающих, оплативших путевки с кешбэком, — Сочи. Там пожелали отдохнуть 49 процентов пользователей. Средний чек превысил 35 тысяч рублей.На втором месте — Санкт-Петербург, куда поедут 34 процента путешественников. Эксперты отмечают, что это направление стало популярно у организованных туристов совсем недавно: в условиях закрытых границ туроператоры сформировали выгодное по цене предложение с удобными вылетами и разнообразными вариантами размещений. Средний чек на туры в северную столицу (с перелетом туда-обратно и проживанием) составил 10,3 тысячи рублей. Большинство путевок по акции (82 процента) россияне приобретают, планируя вылет в ближайшие дни. Чаще всего они выбирают отели категории три звезды.Чаще всего туры с кешбэком покупают москвичи – их 62 процента, на втором месте — жители Санкт-Петербурга (13 процентов). Также активно в акцию включились жители Самары (восемь процентов) и Казани (семь процентов).Более половины (52 процента) туров, купленных по акции, стоят менее 25 тысяч рублей, 44 процента – от 25 до 75 тысяч рублей, и лишь четыре процента – свыше 75 тысяч рублей.Программа кешбэка от Ростуризма продлится до 5 декабря. Получить возврат в размере 20 процентов от стоимости можно за все туры, отдых в рамках которых закончится не позднее 10 января.
https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
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санкт-петербург
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кешбэк, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сочи, санкт-петербург, казань

Эксперты рассказали, как кешбэк изменил спрос на туры по России

15:38 15.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты компании изучили данные продаж туров на российские курорты после запуска программы кешбэка и выяснили, что спрос на них вырос на 24 процента по сравнению с прошлым годом, сообщает Level.Travel.
Путевки, приобретенные с возвратом средств, составили 53 процента объема продаж на российские курорты. Причем за отдых в России в этом году голосует рублем каждый третий клиент, хотя в прошлом году лишь пять процентов туристов предпочитали провести отпуск на родине.
Самое популярное направление у отдыхающих, оплативших путевки с кешбэком, — Сочи. Там пожелали отдохнуть 49 процентов пользователей. Средний чек превысил 35 тысяч рублей.
На втором месте — Санкт-Петербург, куда поедут 34 процента путешественников. Эксперты отмечают, что это направление стало популярно у организованных туристов совсем недавно: в условиях закрытых границ туроператоры сформировали выгодное по цене предложение с удобными вылетами и разнообразными вариантами размещений. Средний чек на туры в северную столицу (с перелетом туда-обратно и проживанием) составил 10,3 тысячи рублей.
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Большинство путевок по акции (82 процента) россияне приобретают, планируя вылет в ближайшие дни. Чаще всего они выбирают отели категории три звезды.
Чаще всего туры с кешбэком покупают москвичи – их 62 процента, на втором месте — жители Санкт-Петербурга (13 процентов). Также активно в акцию включились жители Самары (восемь процентов) и Казани (семь процентов).
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Более половины (52 процента) туров, купленных по акции, стоят менее 25 тысяч рублей, 44 процента – от 25 до 75 тысяч рублей, и лишь четыре процента – свыше 75 тысяч рублей.
Программа кешбэка от Ростуризма продлится до 5 декабря. Получить возврат в размере 20 процентов от стоимости можно за все туры, отдых в рамках которых закончится не позднее 10 января.
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ТуризмКешбэкТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)СочиСанкт-ПетербургКазань
 
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