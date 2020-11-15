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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584739344.html
Глава Карабаха поддержал создание российского гуманитарного центра
Глава Карабаха поддержал создание российского гуманитарного центра
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что обсудил в воскресенье гуманитарную ситуацию в НКР на встрече с первым... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T20:10
2020-11-15T20:10
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
россия
нагорно-карабахская республика
в мире
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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что обсудил в воскресенье гуманитарную ситуацию в НКР на встрече с первым заместителем военного прокурора Южного военного округа полковником Дмитрием Шуваркиным, входящим в состав российских миротворческих сил."На встрече обсудили гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) в результате азербайджанской агрессии. В этом контексте я приветствовал создание межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного по приказу министра обороны России в соответствии с указом президента РФ "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", - написал Арутюнян в Facebook.По его словам, участники встречи обоюдно отметили важность начала процесса обмена военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха, где объявил о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
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араик арутюнян, россия, нагорно-карабахская республика, в мире

Глава Карабаха поддержал создание российского гуманитарного центра

20:10 15.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что обсудил в воскресенье гуманитарную ситуацию в НКР на встрече с первым заместителем военного прокурора Южного военного округа полковником Дмитрием Шуваркиным, входящим в состав российских миротворческих сил.
"На встрече обсудили гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) в результате азербайджанской агрессии. В этом контексте я приветствовал создание межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного по приказу министра обороны России в соответствии с указом президента РФ "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", - написал Арутюнян в Facebook.
По его словам, участники встречи обоюдно отметили важность начала процесса обмена военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха, где объявил о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.
Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 19:30Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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