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Минобороны рассказало о ситуации в Карабахе
Минобороны рассказало о ситуации в Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:03
2020-11-15T18:03
2020-11-15T20:42
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в Минобороны России.Также продолжается обмен телами погибших.Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня на девяти постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт
В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента.
Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт.
В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни.
Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн.
На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.
Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун».
2020-11-15T18:03
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире