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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584727988.html
Минобороны рассказало о ситуации в Карабахе
Минобороны рассказало о ситуации в Карабахе
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:03
2020-11-15T20:42
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в Минобороны России.Также продолжается обмен телами погибших.Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня на девяти постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.
нагорный карабах
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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт
В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт. В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн. На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев. Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун».
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Минобороны рассказало о ситуации в Карабахе

18:03 15.11.2020 (обновлено: 20:42 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в Минобороны России.
Также продолжается обмен телами погибших.
Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня на девяти постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной.
Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Также в Карабах входят российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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