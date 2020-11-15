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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584712294.html
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Министры иностранных дел РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость привлечения Управления ООН по делам РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T15:20
2020-11-15T15:45
ситуация в нагорном карабахе
джейхун байрамов
россия
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость привлечения Управления ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО и МККК к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе азербайджанской стороны."В развитие контактов президентов Путина и Алиева министры подробно рассмотрели ход выполнения Совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента вооруженных сил Российской Федерации и организации его работы "на земле", - говорится в сообщении российского МИД.Кроме того, в МИД РФ сообщили, что "по просьбе Байрамова российский министр сообщил об основных направлениях работы во исполнение указа президента Российской Федерации от 13 ноября "О создании межведомственного центра гуманитарного реагирования"."Министры также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе", - сказано в сообщении ведомства.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html
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джейхун байрамов, россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

15:20 15.11.2020 (обновлено: 15:45 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили необходимость привлечения Управления ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО и МККК к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе азербайджанской стороны.
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"В развитие контактов президентов Путина и Алиева министры подробно рассмотрели ход выполнения Совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Отдельное внимание было уделено координации практических шагов сторон указанного заявления в контексте развертывания миротворческого контингента вооруженных сил Российской Федерации и организации его работы "на земле", - говорится в сообщении российского МИД.
Кроме того, в МИД РФ сообщили, что "по просьбе Байрамова российский министр сообщил об основных направлениях работы во исполнение указа президента Российской Федерации от 13 ноября "О создании межведомственного центра гуманитарного реагирования".
"Министры также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе", - сказано в сообщении ведомства.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеДжейхун БайрамовРоссияНагорный КарабахСергей ЛавровАзербайджанВ мире
 
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