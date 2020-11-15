Прощание с Дадиванком. Миротворцы взяли под охрану древний монастырь
08:00 15.11.2020 (обновлено: 12:33 15.11.2020)
© РИА Новости / Андрей КоцРоссийские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
СТЕПАНАКЕРТ, 15 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Запах гари, разруха и слезы на лицах — армяне бегут из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха, который в воскресенье отходит Азербайджану. Баку берет под контроль одну из двух дорог из Степанакерта в Армению и десятки населенных пунктов. Тех местных, кто решил остаться вопреки всему, будут охранять российские миротворцы. Они уже заняли ключевые позиции в районе. Корреспондент РИА Новости побывал там за день до прихода азербайджанцев.
Выжженная земля
Граница между Мартакертским и Кельбаджарским районами Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) проходит по узкому мосту через реку Тартар. Таксист Вардан, тихо матерясь, резко крутит рулем и объезжает дыру в железобетонной конструкции.
Во время боев азербайджанская армия с помощью беспилотника пыталась уничтожить эту переправу, чтобы отрезать столицу Карабаха от северной дороги на "большую землю", протянувшуюся через горные серпантины почти на 150 километров. И это не единственный след войны. На обочинах — посеченные осколками легковушки, с которых мародеры сняли все ценное. На дороге — колонны военных грузовиков с армянскими номерами. У лесополосы — табличка "Осторожно, мины".
© РИА Новости / Андрей КоцДома, сожженные жителями Кельбаджарского района Нагорного Карабаха перед эвакуацией
Дома, сожженные жителями Кельбаджарского района Нагорного Карабаха перед эвакуацией
Чем дальше мы углубляемся в Кельбаджарский район, тем чаще попадаются дымящиеся пепелища сожженных домов. Уходящие из местных сел армяне не хотят отдавать азербайджанцам свое имущество и берут в руки канистры с бензином.
"А ведь эту школу должны были в этом году сдать в эксплуатацию", — с горечью бросает Вардан, когда мы проезжаем мимо большого красивого и почти достроенного здания в серой облицовке и с уже установленными в окнах явно дорогими стеклопакетами.
Пункт нашего назначения — небольшая деревушка Дадиванк рядом с трассой. Домов в ней практически не осталось: часть хозяева сожгли дотла, часть разобрали чуть ли не до фундаментов и вывезли на машинах. Район Нагорного Карабаха, абсолютно не пострадавший в ходе конфликта от бомбардировок, выглядит страшнее, чем зона боевых действий. А ведь когда-то в этих домах пекли женгялов хац — вкуснейшие армянские пирожки с зеленью. Это блюдо включено в Список ценностей нематериального наследия Арцаха. Сегодня же по обезлюдевшим участкам стаями носятся вечные спутники войны — бездомные собаки.
© РИА Новости / Андрей КоцДома, сожженные жителями Кельбаджарского района Нагорного Карабаха перед эвакуацией
Дома, сожженные жителями Кельбаджарского района Нагорного Карабаха перед эвакуацией
"Дом строил пять лет, только этим летом поставил кондиционер — и все впустую, — местный житель Сурен Тоноян не мигая смотрит на дымящиеся руины своего жилища. — Но лучше уж так, чем отдавать его азербайджанцам. Мой отец воевал в первой карабахской и потерял руку от разрыва вражеского снаряда. Жить с ними в мире мы уже не сможем".
Святое место
Над деревней возвышается потрясающе красивый древний монастырь Дадиванк. Его построили в XIII веке на высоте 1100 метров. Название связано с именем святого Дади ("ванк" по-армянски — "монастырь"), который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея — одного из 70 апостолов Христа.
© РИА Новости / Андрей КоцАрмяне прощаются с монастырем Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
Армяне прощаются с монастырем Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
По местным преданиям, монастырь построен над его могилой. Для всех армян мира Дадиванк — одна из главных святынь. Когда закончилась вторая война, местные жители в панике начали демонтировать древние армянские кресты — хачкары, чтобы они не достались азербайджанцам. Однако президент Арцаха Араик Арутюнян лично позвонил настоятелю монастыря Ованесу Ованесяну и заверил его, что Дадиванк уцелеет.
С 11 ноября в монастырь началось нескончаемое паломничество. Вот и сегодня на ведущем к Дадиванку серпантине плотный затор. Армяне приехали прощаться со своей святыней. С детьми, стариками, ветеранами двух войн в инвалидных колясках. После прихода азербайджанцев армянам будет проблематично сюда попасть: дорогу перекроют.
Однако безопасность монастыря гарантирована: в 50 метрах стоят четыре бронетранспортера БТР-82А и плотная цепь солдат российской армии в экипировке "Ратник". Миротворцы выглядят отлично упакованными и уверенными в себе. Местные жители охотно фотографируются с ними и сажают своих детей на броню.
© РИА Новости / Андрей КоцРоссийские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
Российские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
"Армяне очень дружелюбно к нам относятся, помогают чем могут, — рассказывает РИА Новости один из офицеров. — Честно говоря, я даже не ожидал такого приема. Нас предупреждали, что возможны провокации, но все оказалось не так. Везде встречают хлебом и солью. Россия вновь остановила чужую войну, как она это сделала в Сирии. Русским тут рады, а я горд представлять свою страну в миротворческой миссии".
"Будем стоять"
В самом монастыре — темнота. Свет исходит лишь от свечей у древних икон. Женщина с армянским флагом на плечах после короткой паузы соглашается на комментарий. "У меня сын на войне погиб. Арам, чтоб его Бог забрал. Он был артиллеристом, его накрыл азербайджанский беспилотник, — едва скрывая слезы, говорит она. — Как нам теперь жить? Как воспитывать детей?"
© РИА Новости / Андрей КоцАрмяне прощаются с монастырем Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
Армяне прощаются с монастырем Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
Ее знакомая Галина ставит свечу за своего двоюродного брата Славика. Он погиб под городом Шуша. Азербайджанская артиллерия накрыла его взвод одним залпом. Было много погибших. И тем не менее жители не теряют веры в то, что рано или поздно их защитникам удастся вернуть Арцах.
"Дадиванк был и останется армянским, — убежден настоятель монастыря Ованес Ованисян. — Люди, которые приезжают к нам в последние дни, хотят не попрощаться с нами, а поддержать нас. Огромное спасибо миротворцам. С их появлением все стало гораздо спокойнее. Мы стояли и будем стоять".
По словам российских офицеров, возле Дадиванка разместят наблюдательный пункт. Миротворцы будут строго следить за тем, чтобы никто не мародерствовал в святыне и не обижал прихожан. Подобный прецедент в истории уже был: в конце 2000-х миротворцы KFOR взяли под охрану христианские святыни сербов в Косово.
© РИА Новости / Андрей КоцРоссийские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха
Российские миротворцы обеспечивают безопасность монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха