https://ria.ru/20201115/karabakh-1584666968.html

Прощание с Дадиванком. Миротворцы взяли под охрану древний монастырь

Прощание с Дадиванком. Миротворцы взяли под охрану древний монастырь

Запах гари, разруха и слезы на лицах — армяне бегут из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха, который в воскресенье отходит Азербайджану. Баку берет под... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:00

2020-11-15T12:33

ситуация в нагорном карабахе

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

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СТЕПАНАКЕРТ, 15 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Запах гари, разруха и слезы на лицах — армяне бегут из Кельбаджарского района Нагорного Карабаха, который в воскресенье отходит Азербайджану. Баку берет под контроль одну из двух дорог из Степанакерта в Армению и десятки населенных пунктов. Тех местных, кто решил остаться вопреки всему, будут охранять российские миротворцы. Они уже заняли ключевые позиции в районе. Корреспондент РИА Новости побывал там за день до прихода азербайджанцев.Выжженная земляГраница между Мартакертским и Кельбаджарским районами Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) проходит по узкому мосту через реку Тартар. Таксист Вардан, тихо матерясь, резко крутит рулем и объезжает дыру в железобетонной конструкции.Во время боев азербайджанская армия с помощью беспилотника пыталась уничтожить эту переправу, чтобы отрезать столицу Карабаха от северной дороги на "большую землю", протянувшуюся через горные серпантины почти на 150 километров. И это не единственный след войны. На обочинах — посеченные осколками легковушки, с которых мародеры сняли все ценное. На дороге — колонны военных грузовиков с армянскими номерами. У лесополосы — табличка "Осторожно, мины".Чем дальше мы углубляемся в Кельбаджарский район, тем чаще попадаются дымящиеся пепелища сожженных домов. Уходящие из местных сел армяне не хотят отдавать азербайджанцам свое имущество и берут в руки канистры с бензином.Пункт нашего назначения — небольшая деревушка Дадиванк рядом с трассой. Домов в ней практически не осталось: часть хозяева сожгли дотла, часть разобрали чуть ли не до фундаментов и вывезли на машинах. Район Нагорного Карабаха, абсолютно не пострадавший в ходе конфликта от бомбардировок, выглядит страшнее, чем зона боевых действий. А ведь когда-то в этих домах пекли женгялов хац — вкуснейшие армянские пирожки с зеленью. Это блюдо включено в Список ценностей нематериального наследия Арцаха. Сегодня же по обезлюдевшим участкам стаями носятся вечные спутники войны — бездомные собаки."Дом строил пять лет, только этим летом поставил кондиционер — и все впустую, — местный житель Сурен Тоноян не мигая смотрит на дымящиеся руины своего жилища. — Но лучше уж так, чем отдавать его азербайджанцам. Мой отец воевал в первой карабахской и потерял руку от разрыва вражеского снаряда. Жить с ними в мире мы уже не сможем".Святое местоНад деревней возвышается потрясающе красивый древний монастырь Дадиванк. Его построили в XIII веке на высоте 1100 метров. Название связано с именем святого Дади ("ванк" по-армянски — "монастырь"), который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея — одного из 70 апостолов Христа.По местным преданиям, монастырь построен над его могилой. Для всех армян мира Дадиванк — одна из главных святынь. Когда закончилась вторая война, местные жители в панике начали демонтировать древние армянские кресты — хачкары, чтобы они не достались азербайджанцам. Однако президент Арцаха Араик Арутюнян лично позвонил настоятелю монастыря Ованесу Ованесяну и заверил его, что Дадиванк уцелеет.С 11 ноября в монастырь началось нескончаемое паломничество. Вот и сегодня на ведущем к Дадиванку серпантине плотный затор. Армяне приехали прощаться со своей святыней. С детьми, стариками, ветеранами двух войн в инвалидных колясках. После прихода азербайджанцев армянам будет проблематично сюда попасть: дорогу перекроют.Однако безопасность монастыря гарантирована: в 50 метрах стоят четыре бронетранспортера БТР-82А и плотная цепь солдат российской армии в экипировке "Ратник". Миротворцы выглядят отлично упакованными и уверенными в себе. Местные жители охотно фотографируются с ними и сажают своих детей на броню."Армяне очень дружелюбно к нам относятся, помогают чем могут, — рассказывает РИА Новости один из офицеров. — Честно говоря, я даже не ожидал такого приема. Нас предупреждали, что возможны провокации, но все оказалось не так. Везде встречают хлебом и солью. Россия вновь остановила чужую войну, как она это сделала в Сирии. Русским тут рады, а я горд представлять свою страну в миротворческой миссии"."Будем стоять"В самом монастыре — темнота. Свет исходит лишь от свечей у древних икон. Женщина с армянским флагом на плечах после короткой паузы соглашается на комментарий. "У меня сын на войне погиб. Арам, чтоб его Бог забрал. Он был артиллеристом, его накрыл азербайджанский беспилотник, — едва скрывая слезы, говорит она. — Как нам теперь жить? Как воспитывать детей?"Ее знакомая Галина ставит свечу за своего двоюродного брата Славика. Он погиб под городом Шуша. Азербайджанская артиллерия накрыла его взвод одним залпом. Было много погибших. И тем не менее жители не теряют веры в то, что рано или поздно их защитникам удастся вернуть Арцах.По словам российских офицеров, возле Дадиванка разместят наблюдательный пункт. Миротворцы будут строго следить за тем, чтобы никто не мародерствовал в святыне и не обижал прихожан. Подобный прецедент в истории уже был: в конце 2000-х миротворцы KFOR взяли под охрану христианские святыни сербов в Косово.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан, армения