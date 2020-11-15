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Эмбер Херд подтвердила, что снимется во второй части "Аквамена"
Эмбер Херд подтвердила, что снимется во второй части "Аквамена"
Актриса Эмбер Херд заявила, что будет сниматься в продолжении "Аквамена", несмотря на то, что в Сети появились противоречивые комментарии на этот счет из-за ее... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T00:25
2020-11-15T00:25
2020-11-15T00:26
культура
джейсон момоа
кино и сериалы
новости культуры
sun
эмбер херд
джонни депп
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Актриса Эмбер Херд заявила, что будет сниматься в продолжении "Аквамена", несмотря на то, что в Сети появились противоречивые комментарии на этот счет из-за ее обвинений в адрес бывшего мужа Джонни Деппа, сообщает Entertainment weeklyТак, петиция с требованием заменить актрису набрала уже более миллиона подписей.Эмбер Херд считает ее безосновательной и настаивает на том, что вернется к своей роли. "Я очень рада, что "Аквамен" был так высоко оценен фанатами, и мне не терпится приступить к съемкам. Проплаченные слухи и кампании в социальных сетях никакого отношения не имеют к принятию решений относительно актерского состава, потому что они ни на чем не основаны", — пояснила актриса.Херд играла королеву Меру и жену супергероя Аквамена (Джейсон Момоа) в первом фильме 2018 года.Пока Warner Bros. официально не подтвердила второй фильм, состав актеров не утвержден, и о времени начала съемок ничего не известно, но Херд надеется, что они стартуют в 2021 году. Ранее стало известно, что Джонни Деппа попросили уйти из "Фантастических тварей" после того, как он проиграл судебное дело против газеты The Sun, обвинившей его в избиении бывшей жены.
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джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, джонни депп
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.
Актриса Эмбер Херд заявила, что будет сниматься в продолжении "Аквамена", несмотря на то, что в Сети появились противоречивые комментарии на этот счет из-за ее обвинений в адрес бывшего мужа Джонни Деппа, сообщает
Entertainment weekly
Так, петиция
с требованием заменить актрису набрала уже более миллиона подписей.
Эмбер Херд считает ее безосновательной и настаивает на том, что вернется к своей роли.
"Я очень рада, что "Аквамен" был так высоко оценен фанатами, и мне не терпится приступить к съемкам. Проплаченные слухи и кампании в социальных сетях никакого отношения не имеют к принятию решений относительно актерского состава, потому что они ни на чем не основаны", — пояснила актриса.
Херд играла королеву Меру и жену супергероя Аквамена (Джейсон Момоа) в первом фильме 2018 года.
Пока Warner Bros. официально не подтвердила второй фильм, состав актеров не утвержден, и о времени начала съемок ничего не известно, но Херд надеется, что они стартуют в 2021 году.
Ранее стало известно, что Джонни Деппа попросили
уйти из "Фантастических тварей" после того, как он проиграл
судебное дело против газеты The Sun, обвинившей его в избиении бывшей жены.