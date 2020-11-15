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Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
Мариинский театр открывает II Международный фестиваль "Зарядье" симфоническим концертом под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T07:41
2020-11-15T07:41
2020-11-15T07:44
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зарядье
франц шуберт
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мариинский театр
михаил зощенко
москва
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Мариинский театр открывает II Международный фестиваль "Зарядье" симфоническим концертом под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.Фестиваль пройдет в Москве с 15 по 29 ноября. Его художественный руководитель Валерий Гергиев. На открытии прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича и Второй фортепианный концерт Прокофьева (солист Александр Канторов).В столице будет исполнена опера "Осуждение Фауста" Берлиоза, показаны балеты Алексея Ратманского и Владимира Варнавы. В числе участников фестиваля: Денис Мацуев, Николай Луганский, Мао Фудзита, Лоренц Настурика-Гершовичи, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Михаил Петренко и другие.Одно из самых громких событий фестиваля – премьера нового сочинения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Его мировая премьера состоится в Петербурге 24 ноября. Автор обозначил жанр новой работы как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Свой новый опус композитор посвящает своей супруге великой балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера состоится в дни празднования 95-летия со дня рождения артистки. На роль чтеца приглашена актриса БДТ Полина Маликова.Москвичи также впервые услышат ораторию Софии Губайдулиной "О любви и ненависти". Русско-немецкое либретто композитор создала, взяв за основу несколько источников, включая молитвослов и Библию.В программу симфонических вечеров Валерий Гергиев включил произведения Стравинского, Бетховена, Моцарта. Целый вечер посвящен "Страдивари–ансамблю" театра, который представит программу из сочинений Форе, Дебюсси, Шуберта и Стравинского.
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музыка, новости культуры, зарядье, франц шуберт, вольфганг амадей моцарт, мариинский театр, михаил зощенко, москва, санкт-петербург
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Мариинский театр открывает II Международный фестиваль "Зарядье" симфоническим концертом под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.
Фестиваль пройдет в Москве с 15 по 29 ноября. Его художественный руководитель Валерий Гергиев.
На открытии прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича и Второй фортепианный концерт Прокофьева (солист Александр Канторов).
В столице будет исполнена опера "Осуждение Фауста" Берлиоза, показаны балеты Алексея Ратманского и Владимира Варнавы. В числе участников фестиваля: Денис Мацуев, Николай Луганский, Мао Фудзита, Лоренц Настурика-Гершовичи, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Михаил Петренко и другие.
Одно из самых громких событий фестиваля – премьера нового сочинения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Его мировая премьера состоится в Петербурге 24 ноября. Автор обозначил жанр новой работы как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Свой новый опус композитор посвящает своей супруге великой балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера состоится в дни празднования 95-летия со дня рождения артистки. На роль чтеца приглашена актриса БДТ Полина Маликова.
Москвичи также впервые услышат ораторию Софии Губайдулиной "О любви и ненависти". Русско-немецкое либретто композитор создала, взяв за основу несколько источников, включая молитвослов и Библию.
В программу симфонических вечеров Валерий Гергиев включил произведения Стравинского, Бетховена, Моцарта. Целый вечер посвящен "Страдивари–ансамблю" театра, который представит программу из сочинений Форе, Дебюсси, Шуберта и Стравинского.