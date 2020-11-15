Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201115/gergiev-1584547613.html
Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
Мариинский театр открывает II Международный фестиваль "Зарядье" симфоническим концертом под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T07:41
2020-11-15T07:44
культура
музыка
новости культуры
зарядье
франц шуберт
вольфганг амадей моцарт
мариинский театр
михаил зощенко
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152660/61/1526606105_0:164:3060:1885_1400x0_80_0_0_b987ef67582ac1aad87d6ecf53faba72.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Мариинский театр открывает II Международный фестиваль "Зарядье" симфоническим концертом под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.Фестиваль пройдет в Москве с 15 по 29 ноября. Его художественный руководитель Валерий Гергиев. На открытии прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича и Второй фортепианный концерт Прокофьева (солист Александр Канторов).В столице будет исполнена опера "Осуждение Фауста" Берлиоза, показаны балеты Алексея Ратманского и Владимира Варнавы. В числе участников фестиваля: Денис Мацуев, Николай Луганский, Мао Фудзита, Лоренц Настурика-Гершовичи, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Михаил Петренко и другие.Одно из самых громких событий фестиваля – премьера нового сочинения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Его мировая премьера состоится в Петербурге 24 ноября. Автор обозначил жанр новой работы как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Свой новый опус композитор посвящает своей супруге великой балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера состоится в дни празднования 95-летия со дня рождения артистки. На роль чтеца приглашена актриса БДТ Полина Маликова.Москвичи также впервые услышат ораторию Софии Губайдулиной "О любви и ненависти". Русско-немецкое либретто композитор создала, взяв за основу несколько источников, включая молитвослов и Библию.В программу симфонических вечеров Валерий Гергиев включил произведения Стравинского, Бетховена, Моцарта. Целый вечер посвящен "Страдивари–ансамблю" театра, который представит программу из сочинений Форе, Дебюсси, Шуберта и Стравинского.
https://ria.ru/20201103/matsuev-1582823108.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152660/61/1526606105_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_f9c99737fcaecf1e65de27813508c4a2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, зарядье, франц шуберт, вольфганг амадей моцарт, мариинский театр, михаил зощенко, москва, санкт-петербург

Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"

07:41 15.11.2020 (обновлено: 07:44 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным нового концертного зала Мариинского театра в Репино
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным нового концертного зала Мариинского театра в Репино - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Мариинский театр открывает II Международный фестиваль "Зарядье" симфоническим концертом под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.
Фестиваль пройдет в Москве с 15 по 29 ноября. Его художественный руководитель Валерий Гергиев.
На открытии прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича и Второй фортепианный концерт Прокофьева (солист Александр Канторов).
В столице будет исполнена опера "Осуждение Фауста" Берлиоза, показаны балеты Алексея Ратманского и Владимира Варнавы. В числе участников фестиваля: Денис Мацуев, Николай Луганский, Мао Фудзита, Лоренц Настурика-Гершовичи, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Михаил Петренко и другие.
Одно из самых громких событий фестиваля – премьера нового сочинения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Зощенко. Его мировая премьера состоится в Петербурге 24 ноября. Автор обозначил жанр новой работы как концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Набор инструментов: труба, валторна, флейта, арфа и ударные. Свой новый опус композитор посвящает своей супруге великой балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера состоится в дни празднования 95-летия со дня рождения артистки. На роль чтеца приглашена актриса БДТ Полина Маликова.
Москвичи также впервые услышат ораторию Софии Губайдулиной "О любви и ненависти". Русско-немецкое либретто композитор создала, взяв за основу несколько источников, включая молитвослов и Библию.
В программу симфонических вечеров Валерий Гергиев включил произведения Стравинского, Бетховена, Моцарта. Целый вечер посвящен "Страдивари–ансамблю" театра, который представит программу из сочинений Форе, Дебюсси, Шуберта и Стравинского.
Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 14:46Культура
Денис Мацуев выразил соболезнования в связи с терактом в Вене
 
КультураМузыкаНовости культурыЗарядьеФранц ШубертВольфганг Амадей МоцартМариинский театрМихаил ЗощенкоМоскваСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
21:42МИД Армении осудил осквернение храма в Шуши
Лента новостейМолния