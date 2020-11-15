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Около ста человек собрались у здания суда в Ереване
Около ста человек собрались у здания суда в Ереване
Около сотни сторонников командира добровольческого отряда Ашота Минасяна собрались у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана, передает... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T12:41
2020-11-15T12:41
2020-11-15T12:58
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Около сотни сторонников командира добровольческого отряда Ашота Минасяна собрались у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила в субботу, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками. В ведомстве указали, что по подозрению в преступных деяниях были задержаны несколько человек, в том числе "также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.".В настоящее время около ста человек собрались у здания суда. Пока собравшиеся ведут себя спокойно, лозунгов не выкрикивают и не провоцируют сотрудников правоохранительных органов. Также на месте нет спецподразделений полиции и тяжело экипированных силовиков. Обстановка у здания суда спокойная.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
https://ria.ru/20201114/pokushenie-1584662218.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире