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Додон проголосовал во втором туре выборов президента

Додон проголосовал во втором туре выборов президента

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:05

2020-11-15T11:05

2020-11-15T15:39

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ. 15 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Кишиневе, сообщает корреспондент РИА Новости.Участок, на котором голосует Додон, расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева.Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что проголосовал за укрепление государственности страны, за качественные перемены, а не шок и кризисы, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, Во втором туре президентских выборов нет порога явки. получивший большинство действительных голосов избирателей.Избирательные участки закроются в воскресенье в 21.00 (22.00 мск).

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Голосование на избирательных участках в Кишеневе Выборы в столице Молдавии проходят спокойно, информация о серьезных нарушениях не поступала. По данным на 12.30 мск, в целом по стране явка превысила 20%. 2020-11-15T11:05 true PT1M00S

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире