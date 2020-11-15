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Додон проголосовал во втором туре выборов президента
Додон проголосовал во втором туре выборов президента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:05
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президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ. 15 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Кишиневе, сообщает корреспондент РИА Новости.Участок, на котором голосует Додон, расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева.Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что проголосовал за укрепление государственности страны, за качественные перемены, а не шок и кризисы, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, Во втором туре президентских выборов нет порога явки. получивший большинство действительных голосов избирателей.Избирательные участки закроются в воскресенье в 21.00 (22.00 мск).
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Голосование на избирательных участках в Кишеневе
Выборы в столице Молдавии проходят спокойно, информация о серьезных нарушениях не поступала. По данным на 12.30 мск, в целом по стране явка превысила 20%.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире

Додон проголосовал во втором туре выборов президента

11:05 15.11.2020 (обновлено: 15:39 15.11.2020)
 
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ. 15 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Кишиневе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Участок, на котором голосует Додон, расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева.
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что проголосовал за укрепление государственности страны, за качественные перемены, а не шок и кризисы, передает корреспондент РИА Новости.
"Я сегодня голосовал за независимость и государственность страны. Я верю в будущее Молдавии. Я голосовал за перемены к лучшему, нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы", - сказал журналистам Додон после того, как проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Кишиневе.
Президентские выборы в Молдавии: первый тур
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Кишиневе, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной отвечают на вопросы журналистов после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Ирина Ляхова / Перейти в фотобанк

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В целом ситуация на участках была спокойной.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, Во втором туре президентских выборов нет порога явки. получивший большинство действительных голосов избирателей.
Избирательные участки закроются в воскресенье в 21.00 (22.00 мск).
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
 
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