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Армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера
Армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера
Оппозиционная армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера Артура Даниеляна. РИА Новости, 14.11.2020
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2020-11-14T23:11
никол пашинян
ваграм багдасарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Оппозиционная армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера Артура Даниеляна.В партии пообещали представить детали.Вечером в субботу Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками. Отмечалось, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра", хранил запасы оружия и договорился "с лидерами... партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти", убийства Пашиняна и "узурпации полномочий правительства".По данным СНБ, задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента, экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.
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никол пашинян, ваграм багдасарян, армения, в мире

Армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера

23:11 14.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Оппозиционная армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера Артура Даниеляна.

"Только что задержан Артур Даниелян, пока не знаем, Службой национальной безопасности или полицией, не знаем даже за что", - говорится в Telegram-канале партии.

Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В партии пообещали представить детали.
Вечером в субботу Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками. Отмечалось, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра", хранил запасы оружия и договорился "с лидерами... партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти", убийства Пашиняна и "узурпации полномочий правительства".
По данным СНБ, задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента, экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.
 
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