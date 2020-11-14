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Армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера

Армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера

Оппозиционная армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера Артура Даниеляна. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T23:11

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2020-11-14T23:11

никол пашинян

ваграм багдасарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Оппозиционная армянская партия "Адеквад" заявила о задержании своего лидера Артура Даниеляна.В партии пообещали представить детали.Вечером в субботу Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками. Отмечалось, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра", хранил запасы оружия и договорился "с лидерами... партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти", убийства Пашиняна и "узурпации полномочий правительства".По данным СНБ, задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента, экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.

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никол пашинян, ваграм багдасарян, армения, в мире