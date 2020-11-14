https://ria.ru/20201114/veruyuschie-1584573608.html

Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт

Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт

Закон о защите чувств верующих хорошо работает в России как профилактическая мера, что показывает его редкое применение, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T06:00

2020-11-14T06:00

2020-11-14T06:00

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Закон о защите чувств верующих хорошо работает в России как профилактическая мера, что показывает его редкое применение, заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.Так он прокомментировал результаты ноябрьского опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) согласно которому большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к уголовной ответственности за оскорбление чувству верующих. Также он обратил внимание на другой опрос ФОМ, который показал, что 55% россиян считают неправильной позицию президента Франции Эммануэля Макрона по свободе слова, в частности то, что он защищает публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, которые вызвали остро негативную реакцию в исламском мире и серию терактов во Франции."У нас, слава богу, много культурных людей. Решение наказывать, например, за карикатуры на Мухаммеда, - признак культурного цивилизованного общества на фоне погружающейся в варварство Франции", - сказал Силантьев.Эксперт назвал закон о защите прав верующих, действующий в России, "хорошей профилактической мерой"."Приговоры за оскорбление чувств верующих – это редкие случаи в России. Это говорит о том, что закон действует. Люди поняли, что за это можно получить реальный срок и стали аккуратнее", - пояснил религиовед.Он также напомнил, что уголовное наказание "не обязательно предполагает посадку". "У нас все чаще по уголовным статьям дают штраф, условное наказание или общественные работы", - подытожил собеседник агентства.Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов. статистическая погрешность не превышает 3,8%. Социологи попросили респондентов высказаться, как они относятся к тому, что в настоящее время в России за оскорбление чувств верующих предусмотрена уголовная ответственность - так, 63% заявили, что относятся к этому скорее положительно, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных, еще 11% затруднились ответить. Также респондентам предложили оценить позицию Макрона, который пообещал, что "Франция никогда не откажется от свободы слова, в том числе от права публиковать карикатуры на религиозные темы" - 55% опрошенных назвали это неправильным; 23% поддержали такую позицию, а еще 22% затруднились ответить. Кроме того, как показал опрос, большинство россиян (71%) считают, что в некоторых случаях свободу слова стоит ограничивать, а в пользу позиции, что свобода слова не должна ограничиваться ни при каких обстоятельствах, высказались 21% опрошенных.Двадцать девятого октября, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт. Это было второе нападение во Франции за две недели: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.Позднее Макрон подчеркивал, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур во французской прессе на пророка Мухаммеда, но за их публикацией стоят независимые СМИ, а не правительство. Макрон связывал реакцию мусульманского мира на его выступление с "искажением его речи и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур". По словам Макрона, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.

https://ria.ru/20201031/karikatury-1582448194.html

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

https://ria.ru/20201029/sderzhannost-1582176959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, врнс, кристиан эстрози, эммануэль макрон, новости - религия и мировоззрение, фонд "общественное мнение", роман силантьев, франция, ницца, париж, общество