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Автобусы с жителями Карабаха отправились из Еревана в Степанакерт

Автобусы с жителями Карабаха отправились из Еревана в Степанакерт

Одиннадцать автобусов с жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики отправились в субботу из Еревана в Степанакерт. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:21

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2020-11-14T12:21

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Одиннадцать автобусов с жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики отправились в субботу из Еревана в Степанакерт.Отмечается, что о новых рейсах сообщит действующий в Ереване оперативный штаб Карабаха.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире