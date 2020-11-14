Автобусы с жителями Карабаха отправились из Еревана в Степанакерт
ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Одиннадцать автобусов с жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики отправились в субботу из Еревана в Степанакерт.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентом Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) Араиком Арутюняном и мэром Еревана Айком Марутяном, сегодня утром от мэрии Еревана в Степанакерт отправились 11 автобусов, которые перевезли в Арцах граждан, переехавших во время войны в Армению (из Карабаха – ред.)", - говорится в сообщении на странице мэрии в Facebook.
Отмечается, что о новых рейсах сообщит действующий в Ереване оперативный штаб Карабаха.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.