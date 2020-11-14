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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/stepanakert-1584607079.html
Автобусы с жителями Карабаха отправились из Еревана в Степанакерт
Автобусы с жителями Карабаха отправились из Еревана в Степанакерт
Одиннадцать автобусов с жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики отправились в субботу из Еревана в Степанакерт. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:21
2020-11-14T12:21
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Одиннадцать автобусов с жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики отправились в субботу из Еревана в Степанакерт.Отмечается, что о новых рейсах сообщит действующий в Ереване оперативный штаб Карабаха.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Автобусы с жителями Карабаха отправились из Еревана в Степанакерт

12:21 14.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Одиннадцать автобусов с жителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики отправились в субботу из Еревана в Степанакерт.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентом Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) Араиком Арутюняном и мэром Еревана Айком Марутяном, сегодня утром от мэрии Еревана в Степанакерт отправились 11 автобусов, которые перевезли в Арцах граждан, переехавших во время войны в Армению (из Карабаха – ред.)", - говорится в сообщении на странице мэрии в Facebook.
Отмечается, что о новых рейсах сообщит действующий в Ереване оперативный штаб Карабаха.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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