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Ситуация в Ереване. Прямая трансляция
Ситуация в Ереване. Прямая трансляция
Жители Еревана протестуют против мирного соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:00
2020-11-14T17:00
2020-11-14T18:03
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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Жители Еревана протестуют против мирного соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня.Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными. Также вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались беспорядки.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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LIVE: Протесты в Ереване против мирного соглашения по Нагорному Карабаху
LIVE: Протесты в Ереване против мирного соглашения по Нагорному Карабаху
2020-11-14T17:00
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PT170M48S
РИА Новости
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видео, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире