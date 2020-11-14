https://ria.ru/20201114/prepodavatel-1584641225.html
Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в своей квартире, сообщил источник
Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в своей квартире, сообщил источник
В Петербурге в квартире преподавателя СПбГУ на Втором Муринском проспекте нашли его тело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:19
2020-11-14T17:19
2020-11-14T20:25
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Петербурге в квартире преподавателя СПбГУ на Втором Муринском проспекте нашли его тело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Предположительно, мужчина покончил с собой. По предварительным данным, он страдал онкологическим заболеванием.Труп нашла жена, вернувшись с прогулки с собакой.Рядом с телом находились две предсмертные записки.Правоохранители начали проверку.
https://ria.ru/20201110/ubiystvo-1583960805.html
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санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия