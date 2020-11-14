https://ria.ru/20201114/prepodavatel-1584641225.html

Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в своей квартире, сообщил источник

Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в своей квартире, сообщил источник

В Петербурге в квартире преподавателя СПбГУ на Втором Муринском проспекте нашли его тело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T17:19

2020-11-14T17:19

2020-11-14T20:25

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Петербурге в квартире преподавателя СПбГУ на Втором Муринском проспекте нашли его тело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Предположительно, мужчина покончил с собой. По предварительным данным, он страдал онкологическим заболеванием.Труп нашла жена, вернувшись с прогулки с собакой.Рядом с телом находились две предсмертные записки.Правоохранители начали проверку.

https://ria.ru/20201110/ubiystvo-1583960805.html

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия