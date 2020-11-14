https://ria.ru/20201114/poezda-1584479909.html
Эксперты рассказали, куда россияне путешествуют на поезде чаще всего
Эксперты рассказали, куда россияне путешествуют на поезде чаще всего
Названы самые популярные в ноябре у туристов железнодорожные маршруты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:54
2020-11-14T11:54
2020-11-14T11:54
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туризм
туризм
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краснодар
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Названы самые популярные в ноябре у туристов железнодорожные маршруты, сообщает Туту.ру.Специалисты аналитического центра сервиса изучили данные бронирований билетов на поезда на ноябрь и выяснили, что наиболее востребованный у пользователей маршрут — между Москвой и Санкт-Петербургом. Доля этого направления в общем объеме продаж – 12 процентов, а средняя цена билета – 2,5 тысячи рублей.Также пользуются популярностью поездки из столицы в Нижний Новгород (за год стоимость билета снизилась на четверть), Брянск и Тулу (подешевели на 19 и семь процентов соответственно), и Иваново (цена выросла на два процента). Из Санкт-Петербурга чаще всего путешественники ездят в Псков и Сортавалу (за год билеты подрожали на восемь и пять процентов соответственно), а также в Тверь (подешевели на 11 процентов). В число самых востребованных входят маршруты Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер. Ими пользуются и жители региона, и гости, добирающие до курортов через столицу Кубани.За год средний чек на железнодорожные поездки снизился на 14 процентов, до 1732 рублей.
https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html
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цены, туризм, поезда, адлер, новости - туризм, москва, краснодар, брянск, сочи, сортавала, санкт-петербург
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Названы самые популярные в ноябре у туристов железнодорожные маршруты, сообщает Туту.ру.
Специалисты аналитического центра сервиса изучили данные бронирований билетов на поезда на ноябрь и выяснили, что наиболее востребованный у пользователей маршрут — между Москвой и Санкт-Петербургом. Доля этого направления в общем объеме продаж – 12 процентов, а средняя цена билета – 2,5 тысячи рублей.
Также пользуются популярностью поездки из столицы в Нижний Новгород (за год стоимость билета снизилась на четверть), Брянск и Тулу (подешевели на 19 и семь процентов соответственно), и Иваново (цена выросла на два процента).
Из Санкт-Петербурга чаще всего путешественники ездят в Псков и Сортавалу (за год билеты подрожали на восемь и пять процентов соответственно), а также в Тверь (подешевели на 11 процентов).
В число самых востребованных входят маршруты Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер. Ими пользуются и жители региона, и гости, добирающие до курортов через столицу Кубани.
За год средний чек на железнодорожные поездки снизился на 14 процентов, до 1732 рублей.