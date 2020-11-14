https://ria.ru/20201114/peregovory-1584668649.html

В Армении рассказали детали телефонного разговора Путина и Пашиняна

В Армении рассказали детали телефонного разговора Путина и Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу заявили о необходимости сохранения стабильности на... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T23:12

2020-11-14T23:12

2020-11-14T23:12

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу заявили о необходимости сохранения стабильности на линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского камбина."Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября по нагорнокарабахскому конфликту и на линии соприкосновения. Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с ситуацией в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

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россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире