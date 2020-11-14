В Армении рассказали детали телефонного разговора Путина и Пашиняна
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу заявили о необходимости сохранения стабильности на линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского камбина.
"Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября по нагорнокарабахскому конфликту и на линии соприкосновения. Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с ситуацией в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.