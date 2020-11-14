https://ria.ru/20201114/oruzhie-1584652187.html

Эксперт прокомментировал опасения США из-за российского "Посейдона"

Эксперт прокомментировал опасения США из-за российского "Посейдона"

США, вновь акцентируя внимание на опасности российских аппаратов "Посейдон", стремятся обвинить Москву хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:28

2020-11-14T19:28

2020-11-14T22:06

россия

кристофер форд

российская академия наук

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171180_1107:0:1681:323_1400x0_80_0_0_0260f74b045727c2bde02ae24afd433d.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США, вновь акцентируя внимание на опасности российских аппаратов "Посейдон", стремятся обвинить Москву хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых собственных подходов в области международной безопасности, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.Ранее помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая на конференции по ядерному оружию и международному праву, выразил опасения, что подводные аппараты РФ "Посейдон" будут использоваться в военное время для затопления городов США при помощи "радиоактивных цунами". По словам Форда, у Соединенных Штатов "есть причины для опасений" по поводу российской политики в сфере ядерного сдерживания. Форд также отметил, что США обеспокоены тем, что в эксплуатации в России может оставаться советско-российская система ядерного возмездия "Периметр", которая на Западе известна как "Мертвая рука"."Доктор Форд, конечно, выдающийся специалист. Правда, есть ощущение, что в его случае научная, теоретическая деятельность несколько перекрывает приоритеты государственной и практической. В комментарии про "Посейдон" - да и по другим околоядерным темам - очевидно желание обвинить Россию (и Китай) хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых подходов собственно США в области международной безопасности", - заявил Стефанович.Он напомнил, что сам тезис о том, что единственная задача "Посейдона" - уничтожать американские города "ядерными цунами", не нов и весьма распространен. Вероятно, добавил Стефанович, многие комментаторы в качестве достаточной информации полагают известный кадр из телерепортажа 2016 года, в котором к задачам данной системы отнесено "создание зон обширного радиоактивного загрязнения". Но это, как отметил эксперт, выглядит весьма странно, так как объем информации за последние годы увеличился. При этом даже в первом официальном комментарии в марте 2018 года про эту систему было прямо сказано, что возможно ее оснащение как ядерными, так и обычными боевыми частями, хотя, видимо, ядерный вариант является приоритетными, - а целями станут корабельные группировки и береговая инфраструктура – очевидно, военного назначения, заявил эксперт."Более того, официально "Посейдон" называется "океанской многоцелевой системой". В других случаях использовались такие словосочетания, как "морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем" и "беспилотный подводный межконтинентальной дальности аппарат". Можно предположить, что задачами "Посейдона" и, возможно, других автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), помимо уничтожения инфраструктуры, будет повышение подводной ситуационной осведомленности в интересах уже отечественных военно-морских группировок или, скажем, высокоточная установка минных заграждений", - сказал Стефанович.Вместе с тем он подчеркнул, что основной причиной появления таких, "действительно, несколько экзотических систем", обозначены работы США в части противоракетной обороны."В случае с "Посейдоном", очевидно, роль играет и доминирование ВМС США в Мировом океане. При этом стоит отметить и то, что большие АНПА, способные продолжительное время передвигаться в толще воды и нести различные виды полезной нагрузки, являются фактически одним из магистральных направлений технологического развития в военно-морской сфере. Скажем, проект сверхбольшого АНПА ORCA, разрабатываемый американцами (компанией "Боинг") теоретически вполне может в перспективе оснащаться в том числе и ядерными боезарядами, а размерами своими даже, предположительно, превысит "Посейдон". При этом подводная и иная инфраструктура, необходимая для эксплуатации АНПА, у США развита на значительно более высоком уровне, чем у России, хотя и у нас ведутся необходимые работы", - сказал он."В целом же в контексте опасений по поводу "Посейдона", а также "Периметра", упомянутого доктором Фордом с тем же весьма низким качеством аргументации и уровнем понимания роли и функционала российской системы, заокеанским партнерам можно дать один-единственный совет: не надо начинать ядерную войну, тогда и о "непропорциональном" ответе беспокоиться не придется. Для начала, например, можно было бы переподтвердить известную формулу про невозможность победы в ядерной войне и, соответственно, вести ее тоже не стоит", - резюмировал эксперт.Ранее власти РФ неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов нападать на какую-либо страну.

https://ria.ru/20200703/1573824647.html

https://ria.ru/20201109/nuclear-1583769416.html

https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристофер форд, российская академия наук, сша, в мире