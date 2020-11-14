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Эксперт прокомментировал опасения США из-за российского "Посейдона"
Эксперт прокомментировал опасения США из-за российского "Посейдона"
США, вновь акцентируя внимание на опасности российских аппаратов "Посейдон", стремятся обвинить Москву хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:28
2020-11-14T22:06
россия
кристофер форд
российская академия наук
сша
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США, вновь акцентируя внимание на опасности российских аппаратов "Посейдон", стремятся обвинить Москву хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых собственных подходов в области международной безопасности, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.Ранее помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая на конференции по ядерному оружию и международному праву, выразил опасения, что подводные аппараты РФ "Посейдон" будут использоваться в военное время для затопления городов США при помощи "радиоактивных цунами". По словам Форда, у Соединенных Штатов "есть причины для опасений" по поводу российской политики в сфере ядерного сдерживания. Форд также отметил, что США обеспокоены тем, что в эксплуатации в России может оставаться советско-российская система ядерного возмездия "Периметр", которая на Западе известна как "Мертвая рука"."Доктор Форд, конечно, выдающийся специалист. Правда, есть ощущение, что в его случае научная, теоретическая деятельность несколько перекрывает приоритеты государственной и практической. В комментарии про "Посейдон" - да и по другим околоядерным темам - очевидно желание обвинить Россию (и Китай) хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых подходов собственно США в области международной безопасности", - заявил Стефанович.Он напомнил, что сам тезис о том, что единственная задача "Посейдона" - уничтожать американские города "ядерными цунами", не нов и весьма распространен. Вероятно, добавил Стефанович, многие комментаторы в качестве достаточной информации полагают известный кадр из телерепортажа 2016 года, в котором к задачам данной системы отнесено "создание зон обширного радиоактивного загрязнения". Но это, как отметил эксперт, выглядит весьма странно, так как объем информации за последние годы увеличился. При этом даже в первом официальном комментарии в марте 2018 года про эту систему было прямо сказано, что возможно ее оснащение как ядерными, так и обычными боевыми частями, хотя, видимо, ядерный вариант является приоритетными, - а целями станут корабельные группировки и береговая инфраструктура – очевидно, военного назначения, заявил эксперт."Более того, официально "Посейдон" называется "океанской многоцелевой системой". В других случаях использовались такие словосочетания, как "морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем" и "беспилотный подводный межконтинентальной дальности аппарат". Можно предположить, что задачами "Посейдона" и, возможно, других автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), помимо уничтожения инфраструктуры, будет повышение подводной ситуационной осведомленности в интересах уже отечественных военно-морских группировок или, скажем, высокоточная установка минных заграждений", - сказал Стефанович.Вместе с тем он подчеркнул, что основной причиной появления таких, "действительно, несколько экзотических систем", обозначены работы США в части противоракетной обороны."В случае с "Посейдоном", очевидно, роль играет и доминирование ВМС США в Мировом океане. При этом стоит отметить и то, что большие АНПА, способные продолжительное время передвигаться в толще воды и нести различные виды полезной нагрузки, являются фактически одним из магистральных направлений технологического развития в военно-морской сфере. Скажем, проект сверхбольшого АНПА ORCA, разрабатываемый американцами (компанией "Боинг") теоретически вполне может в перспективе оснащаться в том числе и ядерными боезарядами, а размерами своими даже, предположительно, превысит "Посейдон". При этом подводная и иная инфраструктура, необходимая для эксплуатации АНПА, у США развита на значительно более высоком уровне, чем у России, хотя и у нас ведутся необходимые работы", - сказал он."В целом же в контексте опасений по поводу "Посейдона", а также "Периметра", упомянутого доктором Фордом с тем же весьма низким качеством аргументации и уровнем понимания роли и функционала российской системы, заокеанским партнерам можно дать один-единственный совет: не надо начинать ядерную войну, тогда и о "непропорциональном" ответе беспокоиться не придется. Для начала, например, можно было бы переподтвердить известную формулу про невозможность победы в ядерной войне и, соответственно, вести ее тоже не стоит", - резюмировал эксперт.Ранее власти РФ неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов нападать на какую-либо страну.
https://ria.ru/20200703/1573824647.html
https://ria.ru/20201109/nuclear-1583769416.html
https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html
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россия, кристофер форд, российская академия наук, сша, в мире

Эксперт прокомментировал опасения США из-за российского "Посейдона"

19:28 14.11.2020 (обновлено: 22:06 14.11.2020)
 
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат Посейдон - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США, вновь акцентируя внимание на опасности российских аппаратов "Посейдон", стремятся обвинить Москву хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых собственных подходов в области международной безопасности, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
Ранее помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая на конференции по ядерному оружию и международному праву, выразил опасения, что подводные аппараты РФ "Посейдон" будут использоваться в военное время для затопления городов США при помощи "радиоактивных цунами". По словам Форда, у Соединенных Штатов "есть причины для опасений" по поводу российской политики в сфере ядерного сдерживания. Форд также отметил, что США обеспокоены тем, что в эксплуатации в России может оставаться советско-российская система ядерного возмездия "Периметр", которая на Западе известна как "Мертвая рука".
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"Доктор Форд, конечно, выдающийся специалист. Правда, есть ощущение, что в его случае научная, теоретическая деятельность несколько перекрывает приоритеты государственной и практической. В комментарии про "Посейдон" - да и по другим околоядерным темам - очевидно желание обвинить Россию (и Китай) хоть в чем-нибудь в условиях абсолютно нездоровых подходов собственно США в области международной безопасности", - заявил Стефанович.
Он напомнил, что сам тезис о том, что единственная задача "Посейдона" - уничтожать американские города "ядерными цунами", не нов и весьма распространен. Вероятно, добавил Стефанович, многие комментаторы в качестве достаточной информации полагают известный кадр из телерепортажа 2016 года, в котором к задачам данной системы отнесено "создание зон обширного радиоактивного загрязнения". Но это, как отметил эксперт, выглядит весьма странно, так как объем информации за последние годы увеличился. При этом даже в первом официальном комментарии в марте 2018 года про эту систему было прямо сказано, что возможно ее оснащение как ядерными, так и обычными боевыми частями, хотя, видимо, ядерный вариант является приоритетными, - а целями станут корабельные группировки и береговая инфраструктура – очевидно, военного назначения, заявил эксперт.
"Более того, официально "Посейдон" называется "океанской многоцелевой системой". В других случаях использовались такие словосочетания, как "морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем" и "беспилотный подводный межконтинентальной дальности аппарат". Можно предположить, что задачами "Посейдона" и, возможно, других автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), помимо уничтожения инфраструктуры, будет повышение подводной ситуационной осведомленности в интересах уже отечественных военно-морских группировок или, скажем, высокоточная установка минных заграждений", - сказал Стефанович.
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Вместе с тем он подчеркнул, что основной причиной появления таких, "действительно, несколько экзотических систем", обозначены работы США в части противоракетной обороны.
"В случае с "Посейдоном", очевидно, роль играет и доминирование ВМС США в Мировом океане. При этом стоит отметить и то, что большие АНПА, способные продолжительное время передвигаться в толще воды и нести различные виды полезной нагрузки, являются фактически одним из магистральных направлений технологического развития в военно-морской сфере. Скажем, проект сверхбольшого АНПА ORCA, разрабатываемый американцами (компанией "Боинг") теоретически вполне может в перспективе оснащаться в том числе и ядерными боезарядами, а размерами своими даже, предположительно, превысит "Посейдон". При этом подводная и иная инфраструктура, необходимая для эксплуатации АНПА, у США развита на значительно более высоком уровне, чем у России, хотя и у нас ведутся необходимые работы", - сказал он.
"В целом же в контексте опасений по поводу "Посейдона", а также "Периметра", упомянутого доктором Фордом с тем же весьма низким качеством аргументации и уровнем понимания роли и функционала российской системы, заокеанским партнерам можно дать один-единственный совет: не надо начинать ядерную войну, тогда и о "непропорциональном" ответе беспокоиться не придется. Для начала, например, можно было бы переподтвердить известную формулу про невозможность победы в ядерной войне и, соответственно, вести ее тоже не стоит", - резюмировал эксперт.
Ранее власти РФ неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов нападать на какую-либо страну.
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