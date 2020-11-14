Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета
13:58 14.11.2020 (обновлено: 14:47 14.11.2020)
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, представили к государственным наградам.
"Президент России Владимир Путин своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федина Романа Васильевича (посмертно)", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.
Официальный Баку признал, что его силы сбили российский вертолет. Там извинились за случившееся и выразили готовность выплатить компенсации.
Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва приняла извинения из-за "моментальной реакции президента Азербайджана" и заверений в готовности провести беспристрастное расследование и наказать виновных.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".
В России дело открыли по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".