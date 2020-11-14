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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета
Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета
Членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, представили к государственным наградам. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:58
2020-11-14T14:47
ситуация в нагорном карабахе
крушение российского вертолета в армении
генпрокуратура азербайджана
ми-24
владимир путин
азербайджан
армения
политика
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, представили к государственным наградам.Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.Официальный Баку признал, что его силы сбили российский вертолет. Там извинились за случившееся и выразили готовность выплатить компенсации.Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва приняла извинения из-за "моментальной реакции президента Азербайджана" и заверений в готовности провести беспристрастное расследование и наказать виновных.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".В России дело открыли по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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крушение российского вертолета в армении, генпрокуратура азербайджана, ми-24, владимир путин, азербайджан, армения, политика

Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета

13:58 14.11.2020 (обновлено: 14:47 14.11.2020)
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, представили к государственным наградам.

"Президент России Владимир Путин своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федина Романа Васильевича (посмертно)", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.
Официальный Баку признал, что его силы сбили российский вертолет. Там извинились за случившееся и выразили готовность выплатить компенсации.
Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва приняла извинения из-за "моментальной реакции президента Азербайджана" и заверений в готовности провести беспристрастное расследование и наказать виновных.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".
В России дело открыли по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Песков объяснил, почему Кремль принял извинения Азербайджана за сбитый Ми-24 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеКрушение российского вертолета в АрменииГенпрокуратура АзербайджанаМи-24Владимир ПутинАзербайджанАрменияПолитика
 
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