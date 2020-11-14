https://ria.ru/20201114/orden-1584619020.html

Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета

Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета

Членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, представили к государственным наградам. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:58

2020-11-14T13:58

2020-11-14T14:47

ситуация в нагорном карабахе

крушение российского вертолета в армении

генпрокуратура азербайджана

ми-24

владимир путин

азербайджан

армения

политика

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, представили к государственным наградам.Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.Официальный Баку признал, что его силы сбили российский вертолет. Там извинились за случившееся и выразили готовность выплатить компенсации.Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва приняла извинения из-за "моментальной реакции президента Азербайджана" и заверений в готовности провести беспристрастное расследование и наказать виновных.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе".В России дело открыли по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

https://ria.ru/20201113/izvineniya-1584417113.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, генпрокуратура азербайджана, ми-24, владимир путин, азербайджан, армения, политика