В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за ситуации с Навальным
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат бундерстага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон в беседе с kp.ru выступил против официальной точки зрения руководства страны по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.
По мнению политика, происходящие сейчас действия Германии знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.
Ранее Евросоюз ввел санкции против шести российских граждан и научного института из-за ситуации вокруг Навального. Попавшим под ограничительные меры россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции, и вскоре уведомит о них европейских партнеров.
"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию", — рассказал Быстрон.
Политик выразил мнение, что отношения с Россией осложнились при действующем главе МИД Германии Хайко Маасе, и сейчас они "близки к катастрофе".
"Больше вопросов, чем ответов"
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в инциденте с Навальным больше вопросов, чем ответов, и Москва хочет докопаться до истины.
"Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины, что же произошло, помогите нам в этом, если вы обладаете информацией, коей не обладаем мы. Никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет... <…> Ну, согласитесь, что вопросов больше, чем ответов", — сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия.
Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что вопрос "болезни" Навального и изменения его состояния тоже вызывает много вопросов.
Инцидент с Навальным
Навальному стало плохо в самолете 20 августа, после чего его госпитализировали в Омске. Омские медики провели обследование, по итогам которого назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Выявить причину этого пока не удалось, но омские врачи не обнаружили в крови и моче блогера следов ядов.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Вскоре после приезда блогера в страну, Берлин заявил со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже правительство ФРГ сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно свое исследование по запросу немецкой стороны проводит ОЗХО. В Кремле по этому поводу заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что российская сторона ожидает ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Германия ранее не стала отрицать, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".