https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html

В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за ситуации с Навальным

В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за ситуации с Навальным

Депутат бундерстага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон в беседе с kp.ru выступил против официальной точки зрения руководства страны по ситуации... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T07:53

2020-11-14T07:53

2020-11-14T07:53

госпитализация алексея навального

россия

хайко маас

сергей лавров

алексей навальный

мид германии

бундестаг германии

евросоюз

швеция

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат бундерстага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон в беседе с kp.ru выступил против официальной точки зрения руководства страны по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.По мнению политика, происходящие сейчас действия Германии знаменуют новую низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.Ранее Евросоюз ввел санкции против шести российских граждан и научного института из-за ситуации вокруг Навального. Попавшим под ограничительные меры россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции, и вскоре уведомит о них европейских партнеров.Политик выразил мнение, что отношения с Россией осложнились при действующем главе МИД Германии Хайко Маасе, и сейчас они "близки к катастрофе"."Больше вопросов, чем ответов"Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в инциденте с Навальным больше вопросов, чем ответов, и Москва хочет докопаться до истины.Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что вопрос "болезни" Навального и изменения его состояния тоже вызывает много вопросов.Инцидент с НавальнымНавальному стало плохо в самолете 20 августа, после чего его госпитализировали в Омске. Омские медики провели обследование, по итогам которого назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Выявить причину этого пока не удалось, но омские врачи не обнаружили в крови и моче блогера следов ядов.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Вскоре после приезда блогера в страну, Берлин заявил со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже правительство ФРГ сообщило, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно свое исследование по запросу немецкой стороны проводит ОЗХО. В Кремле по этому поводу заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что российская сторона ожидает ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Германия ранее не стала отрицать, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584563947.html

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584549209.html

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584487329.html

https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584451495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/navalnyy-1584298523.html

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