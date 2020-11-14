Главархив опубликует имена людей, получивших награды за оборону Москвы
09:40 14.11.2020 (обновлено: 09:41 14.11.2020)
© Фото : Главархив МосквыПартизанский отряд Наро-Фоминска. Группа партизан на линии обороны во дворе Наро-Фоминской прядильной фабрики. Автор В.В. Олейник. 1941–1942 годы
© Фото : Главархив Москвы
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главное архивное ведомство столицы начинает масштабный проект, в котором впервые опубликуют данные о москвичах, получивших награды за вклад в победу в битве за Москву, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
"Мы опубликуем более полумиллиона имен жителей столицы, которые были награждены за вклад в победу в битве за Москву. Уникальность проекта состоит в том, что это не военнослужащие, а мирные жители - работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие. Эти люди совершили настоящий подвиг, и наш долг - рассказать об этом и помочь родственникам всех этих людей узнать больше о своих предках", - приводятся слова Раковой на сайте мэра Москвы.
Уточняется, что проект войдет в состав виртуального музея "Москва - с заботой об истории". Опубликуют не только списки, но и краткие биографические данные людей, награжденных медалью "За оборону Москвы", а также жителей столицы, отмеченных за ударный труд на строительстве оборонительных сооружений. Треть из них - женщины и дети.
Согласно сообщению, обновляться списки будут вплоть до 20 апреля - дня окончания Московской битвы.