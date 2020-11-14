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Главархив опубликует имена людей, получивших награды за оборону Москвы
Главархив опубликует имена людей, получивших награды за оборону Москвы
Главное архивное ведомство столицы начинает масштабный проект, в котором впервые опубликуют данные о москвичах, получивших награды за вклад в победу в битве за... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:40
2020-11-14T09:41
75 лет великой победы
анастасия ракова
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главное архивное ведомство столицы начинает масштабный проект, в котором впервые опубликуют данные о москвичах, получивших награды за вклад в победу в битве за Москву, сообщила заммэра Анастасия Ракова.Уточняется, что проект войдет в состав виртуального музея "Москва - с заботой об истории". Опубликуют не только списки, но и краткие биографические данные людей, награжденных медалью "За оборону Москвы", а также жителей столицы, отмеченных за ударный труд на строительстве оборонительных сооружений. Треть из них - женщины и дети.Согласно сообщению, обновляться списки будут вплоть до 20 апреля - дня окончания Московской битвы.
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анастасия ракова , великая отечественная война (1941-1945), москва, общество

Главархив опубликует имена людей, получивших награды за оборону Москвы

09:40 14.11.2020 (обновлено: 09:41 14.11.2020)
 
© Фото : Главархив МосквыПартизанский отряд Наро-Фоминска. Группа партизан на линии обороны во дворе Наро-Фоминской прядильной фабрики. Автор В.В. Олейник. 1941–1942 годы
Партизанский отряд Наро-Фоминска. Группа партизан на линии обороны во дворе Наро-Фоминской прядильной фабрики. Автор В.В. Олейник. 1941–1942 годы - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото : Главархив Москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главное архивное ведомство столицы начинает масштабный проект, в котором впервые опубликуют данные о москвичах, получивших награды за вклад в победу в битве за Москву, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
"Мы опубликуем более полумиллиона имен жителей столицы, которые были награждены за вклад в победу в битве за Москву. Уникальность проекта состоит в том, что это не военнослужащие, а мирные жители - работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие. Эти люди совершили настоящий подвиг, и наш долг - рассказать об этом и помочь родственникам всех этих людей узнать больше о своих предках", - приводятся слова Раковой на сайте мэра Москвы.
Уточняется, что проект войдет в состав виртуального музея "Москва - с заботой об истории". Опубликуют не только списки, но и краткие биографические данные людей, награжденных медалью "За оборону Москвы", а также жителей столицы, отмеченных за ударный труд на строительстве оборонительных сооружений. Треть из них - женщины и дети.
Согласно сообщению, обновляться списки будут вплоть до 20 апреля - дня окончания Московской битвы.
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