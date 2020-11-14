Главархив опубликует имена людей, получивших награды за оборону Москвы

"Мы опубликуем более полумиллиона имен жителей столицы, которые были награждены за вклад в победу в битве за Москву. Уникальность проекта состоит в том, что это не военнослужащие, а мирные жители - работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие. Эти люди совершили настоящий подвиг, и наш долг - рассказать об этом и помочь родственникам всех этих людей узнать больше о своих предках", - приводятся слова Раковой на сайте мэра Москвы.