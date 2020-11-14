Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201114/momoa-1584353074.html
Джейсон Момоа признался, что голодал после "Игры престолов"
Джейсон Момоа признался, что голодал после "Игры престолов"
Американский актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в "Игре престолов", в беседе с журналистом из InStyle рассказал, что когда его персонажа "убили" РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T04:41
2020-11-14T05:37
игра престолов (сериал)
джейсон момоа
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
мэйси уильямс
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96430/05/964300560_0:0:852:479_1400x0_80_0_0_620b985df85747f859b9438637fc407f.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американский актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в "Игре престолов", в беседе с журналистом из InStyle рассказал, что когда его персонажа "убили" в первом сезоне (2011 год), он оказался на грани бедности и не мог прокормить семью. Ситуация улучшилась только в 2016 году, когда Джейсона Момоа пригласили сняться в блокбастере "Лига справедливости" в образе Аквамена. Через два года вышел фильм "Аквамен", в котором у актера была уже главная роль. Лента стала хитом: при бюджете в 160 миллионов долларов заработала более миллиарда. Джейсон Момоа — не единственный актер из "Игры престолов", кому сложно было построить карьеру после того, как ушел из сериала. Например, Мэйси Уильямс, которая на протяжении почти десяти лет играла Арью Старк, рассказала, что после завершения проекта она не была готова к тому, что в ей могут отказывать в ролях.
https://ria.ru/20201014/igraprestolov-1579576089.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/96430/05/964300560_171:0:852:511_1400x0_80_0_0_b39bbd6129fd002a2d3800dc3e5f3613.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игра престолов (сериал), джейсон момоа, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, мэйси уильямс

Джейсон Момоа признался, что голодал после "Игры престолов"

04:41 14.11.2020 (обновлено: 05:37 14.11.2020)
 
© Home Box Office, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов". Кхал Дрого
Кадр из сериала Игра престолов. Кхал Дрого - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Home Box Office, Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американский актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в "Игре престолов", в беседе с журналистом из InStyle рассказал, что когда его персонажа "убили" в первом сезоне (2011 год), он оказался на грани бедности и не мог прокормить семью.

"Мы (имея ввиду супругу Лизу Боне и детей: дочь Лолу Айолани и сына Накоа-Вулфа. — Прим. ред.) голодали после "Игры престолов", — вспоминал Момоа. — Я не мог найти работу. Это очень сложно, когда у тебя есть маленькие дети, а ты по уши в долгах".

Ситуация улучшилась только в 2016 году, когда Джейсона Момоа пригласили сняться в блокбастере "Лига справедливости" в образе Аквамена. Через два года вышел фильм "Аквамен", в котором у актера была уже главная роль. Лента стала хитом: при бюджете в 160 миллионов долларов заработала более миллиарда.
Джейсон Момоа — не единственный актер из "Игры престолов", кому сложно было построить карьеру после того, как ушел из сериала. Например, Мэйси Уильямс, которая на протяжении почти десяти лет играла Арью Старк, рассказала, что после завершения проекта она не была готова к тому, что в ей могут отказывать в ролях.
"Это было сложнее, чем я думала, потому что мне никогда не говорили "нет". С "Игры престолов" началась моя карьера. Но всегда есть конкуренция, независимо от того, сколько вы всего до этого сделали. Вы всегда будете кому-то проигрывать в ролях", — пояснила Уильямс.
Кадр из сериала Игры престолов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 00:21Культура
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
 
КультураИгра престолов (сериал)Джейсон МомоаСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыМэйси Уильямс
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
Лента новостейМолния