Джейсон Момоа признался, что голодал после "Игры престолов"
04:41 14.11.2020 (обновлено: 05:37 14.11.2020)
© Home Box Office, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов". Кхал Дрого
© Home Box Office, Inc.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американский актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в "Игре престолов", в беседе с журналистом из InStyle рассказал, что когда его персонажа "убили" в первом сезоне (2011 год), он оказался на грани бедности и не мог прокормить семью.
"Мы (имея ввиду супругу Лизу Боне и детей: дочь Лолу Айолани и сына Накоа-Вулфа. — Прим. ред.) голодали после "Игры престолов", — вспоминал Момоа. — Я не мог найти работу. Это очень сложно, когда у тебя есть маленькие дети, а ты по уши в долгах".
Ситуация улучшилась только в 2016 году, когда Джейсона Момоа пригласили сняться в блокбастере "Лига справедливости" в образе Аквамена. Через два года вышел фильм "Аквамен", в котором у актера была уже главная роль. Лента стала хитом: при бюджете в 160 миллионов долларов заработала более миллиарда.
Джейсон Момоа — не единственный актер из "Игры престолов", кому сложно было построить карьеру после того, как ушел из сериала. Например, Мэйси Уильямс, которая на протяжении почти десяти лет играла Арью Старк, рассказала, что после завершения проекта она не была готова к тому, что в ей могут отказывать в ролях.
"Это было сложнее, чем я думала, потому что мне никогда не говорили "нет". С "Игры престолов" началась моя карьера. Но всегда есть конкуренция, независимо от того, сколько вы всего до этого сделали. Вы всегда будете кому-то проигрывать в ролях", — пояснила Уильямс.