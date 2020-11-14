https://ria.ru/20201114/momoa-1584353074.html

Джейсон Момоа признался, что голодал после "Игры престолов"

Джейсон Момоа признался, что голодал после "Игры престолов"

Американский актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в "Игре престолов", в беседе с журналистом из InStyle рассказал, что когда его персонажа "убили" РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T04:41

2020-11-14T04:41

2020-11-14T05:37

игра престолов (сериал)

джейсон момоа

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

мэйси уильямс

культура

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американский актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в "Игре престолов", в беседе с журналистом из InStyle рассказал, что когда его персонажа "убили" в первом сезоне (2011 год), он оказался на грани бедности и не мог прокормить семью. Ситуация улучшилась только в 2016 году, когда Джейсона Момоа пригласили сняться в блокбастере "Лига справедливости" в образе Аквамена. Через два года вышел фильм "Аквамен", в котором у актера была уже главная роль. Лента стала хитом: при бюджете в 160 миллионов долларов заработала более миллиарда. Джейсон Момоа — не единственный актер из "Игры престолов", кому сложно было построить карьеру после того, как ушел из сериала. Например, Мэйси Уильямс, которая на протяжении почти десяти лет играла Арью Старк, рассказала, что после завершения проекта она не была готова к тому, что в ей могут отказывать в ролях.

https://ria.ru/20201014/igraprestolov-1579576089.html

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игра престолов (сериал), джейсон момоа, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, мэйси уильямс