https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584632513.html

Командующий миротворцами в Карабахе раскрыл свою национальность

Командующий миротворцами в Карабахе раскрыл свою национальность

Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что является по национальности табасаранцем и не... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:37

2020-11-14T15:37

2020-11-14T18:02

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что является по национальности табасаранцем и не относится к национальностям — участникам конфликта.Табасаранцы — один из древнейших коренных народов Дагестана, проживающих на юго-востоке республики.Как отметил Мурадов, для него нет национальности, в зоне конфликта он выполняет воинский долг.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом России Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны России, в зоне карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире