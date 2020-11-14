Командующий миротворцами в Карабахе раскрыл свою национальность
15:37 14.11.2020 (обновлено: 18:02 14.11.2020)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что является по национальности табасаранцем и не относится к национальностям — участникам конфликта.
"Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем, никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", — сказал Мурадов в видео, распространенном Минобороны в субботу.
Табасаранцы — один из древнейших коренных народов Дагестана, проживающих на юго-востоке республики.
Как отметил Мурадов, для него нет национальности, в зоне конфликта он выполняет воинский долг.
"Я гражданин Российской Федерации, военнослужащий Вооруженных сил России, <…> и для меня законы Российской Федерации, в частности все указы и приказы Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, министра обороны и моих начальников, являются приказом к исполнению. Для меня как для офицера нет национальности. Я выполняю свои задачи по предназначению", — сказал он.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом России Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны России, в зоне карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.