https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584599350.html

В Степанакерт прибыла очередная колонна российских миротворцев

В Степанакерт прибыла очередная колонна российских миротворцев

Колонна подразделений российской миротворческой бригады, прибывших в зону нагорно-карабахского конфликта, совершила в Армении марш протяженностью около 100... РИА Новости, 14.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

бтр-82

ил-76

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Колонна подразделений российской миротворческой бригады, прибывших в зону нагорно-карабахского конфликта, совершила в Армении марш протяженностью около 100 километров и прибыла из Гориса в Степанакерт, сообщает Минобороны России.Отмечается, что в составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из РФ самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни.Согласно сообщению, миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.Уточняется, что миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

азербайджан

армения

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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт. В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн. На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев. Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун». 2020-11-14T11:12 true PT0M51S

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никол пашинян, бтр-82, ил-76, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире