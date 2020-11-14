https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584625541.html

Онищенко призвал молодых людей к ответственности из-за ситуации с COVID

Онищенко призвал молодых людей к ответственности из-за ситуации с COVID

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые чаще всего являются бессимптомными носителями COVID-19, к ответственности и... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:40

2020-11-14T14:40

2020-11-14T14:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2369:1334_1400x0_80_0_0_1f08d6291f32bc9bd9581f26af013cdc.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые чаще всего являются бессимптомными носителями COVID-19, к ответственности и ношению масок и перчаток, но при этом опроверг сообщения, что вирус у бессимптомников более вирулентен.Он отметил, что бессимптомники в эпидемическом плане, действительно, являются группой, которая всех заражает, потому что, во-первых, они не знают, что болеют, а во-вторых, бессимптомные носители – это молодые, активные люди, которые работают.Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702, общее число достигло 1 903 253 случаев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/koronavirus-1584618650.html

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584607457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество