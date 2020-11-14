Онищенко призвал молодых людей к ответственности из-за ситуации с COVID
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые чаще всего являются бессимптомными носителями COVID-19, к ответственности и ношению масок и перчаток, но при этом опроверг сообщения, что вирус у бессимптомников более вирулентен.
"Якобы самыми опасными являются бессимптомные носители, там вирус более вирулентен. Ничего подобного, этот один и тот же вирус… Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме, чтобы немного пропиариться", - сказал Онищенко.
Он отметил, что бессимптомники в эпидемическом плане, действительно, являются группой, которая всех заражает, потому что, во-первых, они не знают, что болеют, а во-вторых, бессимптомные носители – это молодые, активные люди, которые работают.
"Как раз им-то (активному населению) и нужно пользоваться этими средствами. Вас болезнь пройдет по касательной, вы даже не почувствуете ничего и получите иммунитет, но вашим близким, особенно пожилым людям, близким с эндокринными или кардиологическими заболеваниями вы нанесете ущерб. К этой ответственности я хотел бы призвать, но при этом вирус не при чем", - добавил академик.
Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702, общее число достигло 1 903 253 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.