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https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584625541.html
Онищенко призвал молодых людей к ответственности из-за ситуации с COVID
Онищенко призвал молодых людей к ответственности из-за ситуации с COVID
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые чаще всего являются бессимптомными носителями COVID-19, к ответственности и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:40
2020-11-14T14:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые чаще всего являются бессимптомными носителями COVID-19, к ответственности и ношению масок и перчаток, но при этом опроверг сообщения, что вирус у бессимптомников более вирулентен.Он отметил, что бессимптомники в эпидемическом плане, действительно, являются группой, которая всех заражает, потому что, во-первых, они не знают, что болеют, а во-вторых, бессимптомные носители – это молодые, активные люди, которые работают.Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702, общее число достигло 1 903 253 случаев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко призвал молодых людей к ответственности из-за ситуации с COVID

14:40 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые чаще всего являются бессимптомными носителями COVID-19, к ответственности и ношению масок и перчаток, но при этом опроверг сообщения, что вирус у бессимптомников более вирулентен.
"Якобы самыми опасными являются бессимптомные носители, там вирус более вирулентен. Ничего подобного, этот один и тот же вирус… Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме, чтобы немного пропиариться", - сказал Онищенко.
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Он отметил, что бессимптомники в эпидемическом плане, действительно, являются группой, которая всех заражает, потому что, во-первых, они не знают, что болеют, а во-вторых, бессимптомные носители – это молодые, активные люди, которые работают.
"Как раз им-то (активному населению) и нужно пользоваться этими средствами. Вас болезнь пройдет по касательной, вы даже не почувствуете ничего и получите иммунитет, но вашим близким, особенно пожилым людям, близким с эндокринными или кардиологическими заболеваниями вы нанесете ущерб. К этой ответственности я хотел бы призвать, но при этом вирус не при чем", - добавил академик.
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Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702, общее число достигло 1 903 253 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссийская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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