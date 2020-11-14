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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598029.html
В России впервые выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России впервые выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки
Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 22 тысячи, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:02
2020-11-14T12:05
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 22 тысячи, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Всего коронавирус обнаружили у 22 702 человек, при этом у четверти из них (5730) не наблюдается симптомов. Умер за сутки 391 человек, выписались из больниц — 18 626.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве (6427, накануне было 5974), Санкт-Петербурге (1852), Подмосковье (786), Нижегородской области (441), Карелии (386), Архангельской области (345), Красноярском крае (328), Свердловской области (327), меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (три).Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 21 983 новых случая. Темпы прироста за сутки составили 1,2 процента, а общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 903 253 человека. Из них 32 834 человека скончались, 1 425 529 выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 52,4 миллиона заразившихся коронавирусом, 1,29 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 10,2 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. В десятку входят также Россия, Франция, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
россия, здоровье - общество

В России впервые выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки

11:02 14.11.2020 (обновлено: 12:05 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 22 тысячи, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Всего коронавирус обнаружили у 22 702 человек, при этом у четверти из них (5730) не наблюдается симптомов. Умер за сутки 391 человек, выписались из больниц — 18 626.
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Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве (6427, накануне было 5974), Санкт-Петербурге (1852), Подмосковье (786), Нижегородской области (441), Карелии (386), Архангельской области (345), Красноярском крае (328), Свердловской области (327), меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (три).
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 21 983 новых случая. Темпы прироста за сутки составили 1,2 процента, а общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 903 253 человека. Из них 32 834 человека скончались, 1 425 529 выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 52,4 миллиона заразившихся коронавирусом, 1,29 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 10,2 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. В десятку входят также Россия, Франция, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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