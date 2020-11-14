https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584597895.html
В Москве выявили 6427 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 6427 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6427, Санкт-Петербурге — 1852, Подмосковье — 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:02
2020-11-14T11:02
2020-11-14T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956021_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_27aa6dce9d6ce2c810fb1858210861df.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6427, Санкт-Петербурге — 1852, Подмосковье — 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской АО — 23, Ненецком АО — 8, Чукотскои АО — 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956021_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_d1c68eb1a9f036e2a137161446d23667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество