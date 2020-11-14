https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584597895.html

В Москве выявили 6427 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 6427 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6427, Санкт-Петербурге — 1852, Подмосковье — 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:02

2020-11-14T11:02

2020-11-14T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6427, Санкт-Петербурге — 1852, Подмосковье — 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской АО — 23, Ненецком АО — 8, Чукотскои АО — 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество