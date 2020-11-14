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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584597895.html
В Москве выявили 6427 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 6427 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6427, Санкт-Петербурге — 1852, Подмосковье — 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:02
2020-11-14T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6427, Санкт-Петербурге — 1852, Подмосковье — 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской АО — 23, Ненецком АО — 8, Чукотскои АО — 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 6427 новых случаев COVID-19

11:02 14.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРаспределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Распределительный пост в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6427, Санкт-Петербурге — 1852, Подмосковье — 786, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 6427, 2 Санкт-Петербург - 1852, 3 Московская область - 786", - говорится в сообщении.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской АО — 23, Ненецком АО — 8, Чукотскои АО — 3.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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