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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/kolonny-1584596458.html
Российские вертолеты сопровождают колонны миротворцев в Карабахе
Российские вертолеты сопровождают колонны миротворцев в Карабахе
Экипажи российских вертолетов Ми-8 и Ми-24 сопровождают колонны миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:46
2020-11-14T10:46
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ми-24
ми-8
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экипажи российских вертолетов Ми-8 и Ми-24 сопровождают колонны миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.Отмечается, что летчики выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн, которые совершали марши по маршрутам с аэродрома "Эребуни" в населенные пункты Степанакерт и Горис.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584579252.html
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баку
азербайджан
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никол пашинян, ми-24, ми-8, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Российские вертолеты сопровождают колонны миротворцев в Карабахе

10:46 14.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы
Отправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экипажи российских вертолетов Ми-8 и Ми-24 сопровождают колонны миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что летчики выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн, которые совершали марши по маршрутам с аэродрома "Эребуни" в населенные пункты Степанакерт и Горис.
Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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"Экипажи вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24 приступили к сопровождению воинских колонн миротворческих подразделений, совершающих марши в районы выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМи-24Ми-8Ильхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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