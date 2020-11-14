Российские вертолеты сопровождают колонны миротворцев в Карабахе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экипажи российских вертолетов Ми-8 и Ми-24 сопровождают колонны миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что летчики выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн, которые совершали марши по маршрутам с аэродрома "Эребуни" в населенные пункты Степанакерт и Горис.
"Экипажи вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24 приступили к сопровождению воинских колонн миротворческих подразделений, совершающих марши в районы выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.