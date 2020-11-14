https://ria.ru/20201114/kolonny-1584596458.html

Российские вертолеты сопровождают колонны миротворцев в Карабахе

Российские вертолеты сопровождают колонны миротворцев в Карабахе

Экипажи российских вертолетов Ми-8 и Ми-24 сопровождают колонны миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:46

2020-11-14T10:46

2020-11-14T10:46

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ми-24

ми-8

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экипажи российских вертолетов Ми-8 и Ми-24 сопровождают колонны миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.Отмечается, что летчики выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн, которые совершали марши по маршрутам с аэродрома "Эребуни" в населенные пункты Степанакерт и Горис.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584579252.html

https://ria.ru/20201113/mchs-1584531085.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ми-24, ми-8, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире