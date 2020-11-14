https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584654286.html
СМИ раскрыли подробности госпитализации Хрусталева
СМИ раскрыли подробности госпитализации Хрусталева
Телеведущий Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник в больнице, куда доставили артиста. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:42
2020-11-14T19:42
2020-11-14T19:42
шоубиз
дмитрий хрусталев
коронавирус в россии
ленинградская область
сестрорецк
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник в больнице, куда доставили артиста.По информации телеканала, авария была незначительной.Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №40 в Сестрорецке, Ленинградская область. СМИ утверждают, что у артиста диагностирвоали коронавирусную инфекцию. По информации "СтарХит", телеведущий не может дышать самостоятельно. В больнице подтвердили РИА Новости госпитализацию артиста.
https://ria.ru/20201114/urgant-1584649217.html
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дмитрий хрусталев, коронавирус в россии, ленинградская область, сестрорецк, происшествия