https://ria.ru/20201114/khrustalev-1584654286.html

СМИ раскрыли подробности госпитализации Хрусталева

СМИ раскрыли подробности госпитализации Хрусталева

Телеведущий Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник в больнице, куда доставили артиста. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:42

2020-11-14T19:42

2020-11-14T19:42

шоубиз

дмитрий хрусталев

коронавирус в россии

ленинградская область

сестрорецк

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией попал в ДТП, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник в больнице, куда доставили артиста.По информации телеканала, авария была незначительной.Ранее стало известно, что Хрусталева в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №40 в Сестрорецке, Ленинградская область. СМИ утверждают, что у артиста диагностирвоали коронавирусную инфекцию. По информации "СтарХит", телеведущий не может дышать самостоятельно. В больнице подтвердили РИА Новости госпитализацию артиста.

https://ria.ru/20201114/urgant-1584649217.html

ленинградская область

сестрорецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, коронавирус в россии, ленинградская область, сестрорецк, происшествия