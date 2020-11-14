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Алиев пообещал Путину обеспечить охрану храмов в Карабахе
Алиев пообещал Путину обеспечить охрану храмов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора заверил российского лидера Владимира Путина, что Азербайджан является многонациональной и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T22:40
2020-11-14T22:40
2020-11-14T22:53
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
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БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора заверил российского лидера Владимира Путина, что Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной, и Баку обеспечит охрану христианских храмов в Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире