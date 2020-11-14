https://ria.ru/20201114/karabakh-1584630181.html

Командующий миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

Командующий миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме, заявил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:14

2020-11-14T15:14

2020-11-14T16:49

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме, заявил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов."Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", — сказал он в видеообращении, которое опубликовало Минобороны.Как сообщали в военном ведомстве, миротворцы приступили к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они уже развернули 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки. Российских миротворцев перебрасывают в Нагорный Карабах в соответствии с соглашением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает прекращение огня, а также обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Всего в зоне карабахского конфликта разместят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военно-транспортные самолеты совершили уже 95 рейсов.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

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нагорный карабах

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Командующий миротворцами: "Для меня, как офицера, нет национальности" Командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал о своей национальности: «Я гражданин РФ, военнослужащий ВС РФ, являюсь генералом. Для меня, как офицера, нет национальности, я выполняю свои задачи по предназначению». 2020-11-14T15:14 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире