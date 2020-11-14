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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/karabakh-1584630181.html
Командующий миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе
Командующий миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе
Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме, заявил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:14
2020-11-14T16:49
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме, заявил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов."Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", — сказал он в видеообращении, которое опубликовало Минобороны.Как сообщали в военном ведомстве, миротворцы приступили к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они уже развернули 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки. Российских миротворцев перебрасывают в Нагорный Карабах в соответствии с соглашением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает прекращение огня, а также обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Всего в зоне карабахского конфликта разместят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военно-транспортные самолеты совершили уже 95 рейсов.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Командующий миротворцами: "Для меня, как офицера, нет национальности"
Командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал о своей национальности: «Я гражданин РФ, военнослужащий ВС РФ, являюсь генералом. Для меня, как офицера, нет национальности, я выполняю свои задачи по предназначению».
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60
россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Командующий миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

15:14 14.11.2020 (обновлено: 16:49 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКолонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме, заявил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", — сказал он в видеообращении, которое опубликовало Минобороны.
Как сообщали в военном ведомстве, миротворцы приступили к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они уже развернули 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки.
Российских миротворцев перебрасывают в Нагорный Карабах в соответствии с соглашением, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает прекращение огня, а также обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Всего в зоне карабахского конфликта разместят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военно-транспортные самолеты совершили уже 95 рейсов.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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