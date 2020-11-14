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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/karabakh-1584623856.html
Саркисян призвал вернуть урегулирование в Карабахе Минской группе ОБСЕ
Саркисян призвал вернуть урегулирование в Карабахе Минской группе ОБСЕ
Президент Армении Армен Саркисян считает, что процесс карабахского урегулирования нужно срочно возвращать Минской группе ОБСЕ. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:31
2020-11-14T14:31
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армен саркисян
обсе
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что процесс карабахского урегулирования нужно срочно возвращать Минской группе ОБСЕ.По его словам, нужно заставить Баку вернуться в Минскую группу.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт
В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт. В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн. На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев. Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун».
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никол пашинян, армен саркисян, обсе, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Саркисян призвал вернуть урегулирование в Карабахе Минской группе ОБСЕ

14:31 14.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нарсесян / Перейти в фотобанкМужчины загружают мебель в грузовик в Степанакерте
Мужчины загружают мебель в грузовик в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что процесс карабахского урегулирования нужно срочно возвращать Минской группе ОБСЕ.

"Есть документ о прекращении огня, нет Минской группы. Это единственный институт, которому даны высокие полномочия решить вопрос статуса Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). Никто это не изменит. Статус пока не определен, это всего лишь перемирие, следовательно, нужно срочно вернуть процесс Минской группе ОБСЕ", - цитирует пресс-служба слова Саркисяна.

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
По его словам, нужно заставить Баку вернуться в Минскую группу.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрмен СаркисянОБСЕИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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