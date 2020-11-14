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Саркисян призвал вернуть урегулирование в Карабахе Минской группе ОБСЕ
Саркисян призвал вернуть урегулирование в Карабахе Минской группе ОБСЕ
Президент Армении Армен Саркисян считает, что процесс карабахского урегулирования нужно срочно возвращать Минской группе ОБСЕ. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:31
2020-11-14T14:31
2020-11-14T14:31
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армен саркисян
обсе
ильхам алиев
баку
азербайджан
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что процесс карабахского урегулирования нужно срочно возвращать Минской группе ОБСЕ.По его словам, нужно заставить Баку вернуться в Минскую группу.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт
В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента.
Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт.
В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни.
Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн.
На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.
Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун».
2020-11-14T14:31
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PT0M51S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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никол пашинян, армен саркисян, обсе, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире