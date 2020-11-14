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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/karabakh-1584602735.html
Ереван призвал Баку прекратить дискриминацию этнических армян
Ереван призвал Баку прекратить дискриминацию этнических армян
Армения призвала Азербайджан выполнять свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:44
2020-11-14T11:44
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Армения призвала Азербайджан выполнять свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщили в пресс-службе армянского МИД.Среди нарушений на сайте приводятся "распространение антиармянских настроений, неспособность принятия эффективных мер по искоренению антиармянской пропаганды, поощрение или разжигание государственными органами или общественными учреждениями расовой дискриминации в отношении армян".В армянском МИД обвинили Азербайджан в избирательном лишении этнических армян таких личных прав как право на личную безопасность, имущества, доступа к объектам культурного наследия и их использования, неспособность уполномоченных национальных судов и других компетентных государственных органов эффективно защищать и восстанавливать права этнических армян.Ранее власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, "наши граждане, и мы будем заботиться о них, они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами".
https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584579252.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Ереван призвал Баку прекратить дискриминацию этнических армян

11:44 14.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Армения призвала Азербайджан выполнять свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщили в пресс-службе армянского МИД.
"Армения обратилась с письмом к Азербайджану, отметив, что политика и действия Азербайджана в течение последних десятилетий грубо нарушают требования международной конвенции 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В числе прочего Армения призывает Азербайджан незамедлительно прекратить дискриминационное отношение к Армении и этническим армянам, а также другие систематические нарушения", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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Среди нарушений на сайте приводятся "распространение антиармянских настроений, неспособность принятия эффективных мер по искоренению антиармянской пропаганды, поощрение или разжигание государственными органами или общественными учреждениями расовой дискриминации в отношении армян".
В армянском МИД обвинили Азербайджан в избирательном лишении этнических армян таких личных прав как право на личную безопасность, имущества, доступа к объектам культурного наследия и их использования, неспособность уполномоченных национальных судов и других компетентных государственных органов эффективно защищать и восстанавливать права этнических армян.
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"В письме Армения требует от Азербайджана выполнять свои конвенционные обязательства и предлагает Азербайджану обсудить нарушения требований Конвенции путем переговоров. В случае, если правительство Азербайджана отклонит предложение Армении или не ответит в установленный срок, Армения оставляет за собой право разрешить существующий правовой спор в соответствии с процедурой, установленной конвенцией", - говорится в сообщении.
Ранее власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, "наши граждане, и мы будем заботиться о них, они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами".
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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