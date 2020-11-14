https://ria.ru/20201114/karabakh-1584602735.html

Ереван призвал Баку прекратить дискриминацию этнических армян

Ереван призвал Баку прекратить дискриминацию этнических армян

Армения призвала Азербайджан выполнять свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:44

2020-11-14T11:44

2020-11-14T11:44

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Армения призвала Азербайджан выполнять свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщили в пресс-службе армянского МИД.Среди нарушений на сайте приводятся "распространение антиармянских настроений, неспособность принятия эффективных мер по искоренению антиармянской пропаганды, поощрение или разжигание государственными органами или общественными учреждениями расовой дискриминации в отношении армян".В армянском МИД обвинили Азербайджан в избирательном лишении этнических армян таких личных прав как право на личную безопасность, имущества, доступа к объектам культурного наследия и их использования, неспособность уполномоченных национальных судов и других компетентных государственных органов эффективно защищать и восстанавливать права этнических армян.Ранее власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, "наши граждане, и мы будем заботиться о них, они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами".

https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584579252.html

https://ria.ru/20201113/vozvraschenie-1584550324.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире