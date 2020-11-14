Ереван призвал Баку прекратить дискриминацию этнических армян
ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Армения призвала Азербайджан выполнять свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщили в пресс-службе армянского МИД.
"Армения обратилась с письмом к Азербайджану, отметив, что политика и действия Азербайджана в течение последних десятилетий грубо нарушают требования международной конвенции 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В числе прочего Армения призывает Азербайджан незамедлительно прекратить дискриминационное отношение к Армении и этническим армянам, а также другие систематические нарушения", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Среди нарушений на сайте приводятся "распространение антиармянских настроений, неспособность принятия эффективных мер по искоренению антиармянской пропаганды, поощрение или разжигание государственными органами или общественными учреждениями расовой дискриминации в отношении армян".
В армянском МИД обвинили Азербайджан в избирательном лишении этнических армян таких личных прав как право на личную безопасность, имущества, доступа к объектам культурного наследия и их использования, неспособность уполномоченных национальных судов и других компетентных государственных органов эффективно защищать и восстанавливать права этнических армян.
"В письме Армения требует от Азербайджана выполнять свои конвенционные обязательства и предлагает Азербайджану обсудить нарушения требований Конвенции путем переговоров. В случае, если правительство Азербайджана отклонит предложение Армении или не ответит в установленный срок, Армения оставляет за собой право разрешить существующий правовой спор в соответствии с процедурой, установленной конвенцией", - говорится в сообщении.
Ранее власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, "наши граждане, и мы будем заботиться о них, они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами".