https://ria.ru/20201114/karabakh-1584597181.html
МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха
МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха
Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:58
2020-11-14T10:58
2020-11-14T11:16
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юнеско
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова."С вовлечением ЮНЕСКО в процесс сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе будет не так просто", - сказала Митрофанова, занимавшая ранее в том числе должность постпреда России при ЮНЕСКО.По ее словам, "на этой территории нет объектов Всемирного наследия".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на онлайн пресс-конференции, что в налаживании мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования огромную роль могут сыграть сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с организациями ООН, прежде всего такими как ЮНЕСКО.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-14T10:58
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PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, в мире