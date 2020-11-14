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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/karabakh-1584597181.html
МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха
МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха
Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:58
2020-11-14T11:16
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юнеско
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова."С вовлечением ЮНЕСКО в процесс сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе будет не так просто", - сказала Митрофанова, занимавшая ранее в том числе должность постпреда России при ЮНЕСКО.По ее словам, "на этой территории нет объектов Всемирного наследия".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на онлайн пресс-конференции, что в налаживании мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования огромную роль могут сыграть сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с организациями ООН, прежде всего такими как ЮНЕСКО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, в мире

МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха

10:58 14.11.2020 (обновлено: 11:16 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши
Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова.
"С вовлечением ЮНЕСКО в процесс сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе будет не так просто", - сказала Митрофанова, занимавшая ранее в том числе должность постпреда России при ЮНЕСКО.
По ее словам, "на этой территории нет объектов Всемирного наследия".
"В то же время по специальной просьбе можно привлечь экспертов, рекомендованных Центром Всемирного наследия (ЮНЕСКО)", - подчеркнула посол по особым поручениям МИД РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на онлайн пресс-конференции, что в налаживании мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования огромную роль могут сыграть сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с организациями ООН, прежде всего такими как ЮНЕСКО.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЮНЕСКОВ мире
 
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