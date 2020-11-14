https://ria.ru/20201114/karabakh-1584597181.html

МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха

МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха

Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:58

2020-11-14T10:58

2020-11-14T11:16

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

юнеско

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Для сохранения культурных ценностей в Карабахе можно привлечь экспертов по рекомендации Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявила РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова."С вовлечением ЮНЕСКО в процесс сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе будет не так просто", - сказала Митрофанова, занимавшая ранее в том числе должность постпреда России при ЮНЕСКО.По ее словам, "на этой территории нет объектов Всемирного наследия".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на онлайн пресс-конференции, что в налаживании мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования огромную роль могут сыграть сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с организациями ООН, прежде всего такими как ЮНЕСКО.

нагорный карабах

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2020

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-14T10:58 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, в мире