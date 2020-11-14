Министр обороны Карабаха встретился с командующим миротворцами
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Министр обороны, командующий Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенант Микаел Арзуманян встретился с командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и обсудил вопросы выполнения миссии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, встреча состоялась в пятницу. "Арзуманян и Мурадов обсудили вопросы организации и выполнения миротворческой миссии", - говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.