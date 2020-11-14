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Врач предостерег от покупки "бесполезного" градусника
Врач предостерег от покупки "бесполезного" градусника
Врач общей практики Александр Доленко рассказал "Комсомольской правде" о том, нужно ли покупать бесконтактный термометр для использования дома. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:39
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ольга кашубина
россия
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач общей практики Александр Доленко рассказал "Комсомольской правде" о том, нужно ли покупать бесконтактный термометр для использования дома.По его словам, приобретать такой вид градусника для домашнего использования вовсе не обязательно. По мнению Доленко, это может оказаться бесполезной тратой денег, так как точность таких градусников ниже, чем у стеклянных."Хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения", — пояснил медик.Для домашнего использования он предложил купить стеклянный градусник с жидким элементом — он заменяет ртуть. Еще одним вариантом будут контактные электронные градусники.Ранее врач терапевт Ольга Кашубина рассказала, что точнее всего температуру покажет электронный или безртутный стеклянный градусник. Точность ртутного градусника, по словам медика, не оправдывает его опасности. У инфракрасных градусников, как рассказала Кашубина, всегда есть погрешность.
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ольга кашубина, россия, общество

Врач предостерег от покупки "бесполезного" градусника

09:39 14.11.2020 (обновлено: 15:40 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач общей практики Александр Доленко рассказал "Комсомольской правде" о том, нужно ли покупать бесконтактный термометр для использования дома.
По его словам, приобретать такой вид градусника для домашнего использования вовсе не обязательно. По мнению Доленко, это может оказаться бесполезной тратой денег, так как точность таких градусников ниже, чем у стеклянных.
"Хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения", — пояснил медик.
Для домашнего использования он предложил купить стеклянный градусник с жидким элементом — он заменяет ртуть. Еще одним вариантом будут контактные электронные градусники.
Ранее врач терапевт Ольга Кашубина рассказала, что точнее всего температуру покажет электронный или безртутный стеклянный градусник. Точность ртутного градусника, по словам медика, не оправдывает его опасности. У инфракрасных градусников, как рассказала Кашубина, всегда есть погрешность.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 17.03.2020
17 марта, 02:02
Спасатель напомнил об опасности градусников
 
Ольга КашубинаРоссияОбщество
 
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