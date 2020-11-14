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Рязанская область
https://ria.ru/20201114/diorama-1584647336.html
В Рязани открылась диорама о подвиге десантников в музее истории ВДВ
В Рязани открылась диорама о подвиге десантников в музее истории ВДВ
Диорама "Высота 776", посвященная подвигу 6 роты 104 парашютно-десантного полка в Аргунском ущелье Чечни, открылась в музее истории ВДВ в Рязани, сообщает в... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:31
2020-11-14T21:25
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РЯЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Диорама "Высота 776", посвященная подвигу 6 роты 104 парашютно-десантного полка в Аргунском ущелье Чечни, открылась в музее истории ВДВ в Рязани, сообщает в субботу правительство региона.Диорама сделана к 20-летию подвига бойцов 6 роты 104 парашютно-десантного полка, погибших в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Она создана творческим коллективом студии военных художников имени М.Б. Грекова министерства обороны РФ. Ее авторами стали Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев. Подготовка памятных мероприятий проводилась согласно указу президента РФ Владимира Путина.Живопись выполнена по классической технологии "холст/масло". Размер холста – 3,6 на 17 метров. Сама конструкция площадки повторяет ландшафт места событий и позволяет посетителям музея быть непосредственными участниками боя, создавая иллюзию пространства на несколько километров вглубь пейзажа. Эффект усиливается звуками разрыва снарядов и выстрелов, дымом и криком людей. Сюжетом диорамы является собирательный образ последнего боя десантников 6 роты, многие из которых являлись выпускниками Рязанского училища ВДВ.В открытии диорамы приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов и командующий ВДВ Андрей Сердюков. Глава региона поблагодарил министерство обороны РФ и авторский коллектив за создание диорамы "Высота 776".Глава региона добавил, что в 2020 году на территории области состоялся комплекс памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6 роты. На этой неделе прошло одно из заключительных, посвященных рязанцу, выпускнику училища ВДВ, Герою России Роману Соколову, погибшего в бою в Аргунском ущелье.Командующий вручил памятные подарки директору студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта.В рамках мероприятия был показан фильм о создании диорамы "Высота 776". В храме-часовне великомученика Георгия Победоносца состоялась панихида по военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга.
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россия, николай любимов, георгий победоносец, илья лебедев, воздушно-десантные войска россии, рязань, рязанская область, общество

В Рязани открылась диорама о подвиге десантников в музее истории ВДВ

18:31 14.11.2020 (обновлено: 21:25 14.11.2020)
 
© Пресс-служба губернатора Рязанской областиВ Рязани открылась диорама о подвиге десантников в музее истории ВДВ
В Рязани открылась диорама о подвиге десантников в музее истории ВДВ - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Пресс-служба губернатора Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Диорама "Высота 776", посвященная подвигу 6 роты 104 парашютно-десантного полка в Аргунском ущелье Чечни, открылась в музее истории ВДВ в Рязани, сообщает в субботу правительство региона.
Диорама сделана к 20-летию подвига бойцов 6 роты 104 парашютно-десантного полка, погибших в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Она создана творческим коллективом студии военных художников имени М.Б. Грекова министерства обороны РФ. Ее авторами стали Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев. Подготовка памятных мероприятий проводилась согласно указу президента РФ Владимира Путина.
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Живопись выполнена по классической технологии "холст/масло". Размер холста – 3,6 на 17 метров. Сама конструкция площадки повторяет ландшафт места событий и позволяет посетителям музея быть непосредственными участниками боя, создавая иллюзию пространства на несколько километров вглубь пейзажа. Эффект усиливается звуками разрыва снарядов и выстрелов, дымом и криком людей. Сюжетом диорамы является собирательный образ последнего боя десантников 6 роты, многие из которых являлись выпускниками Рязанского училища ВДВ.
В открытии диорамы приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов и командующий ВДВ Андрей Сердюков. Глава региона поблагодарил министерство обороны РФ и авторский коллектив за создание диорамы "Высота 776".

"Это глубоко патриотичный проект, он будет иметь очень большое значение в воспитательной работе с молодежью, которую активно ведет музей ВДВ совместно с правительством региона. Сюда приезжают гости из других субъектов РФ. На примере героев будут воспитываться дети и школьники, которые будут знать, помнить и равняться на них. События того трагического и последнего для шестой роты боя в Аргунском ущелье Чечни все знают и все помнят. Они навсегда останутся в наших сердцах как пример беспримерного мужества десантников и беспримерного служения Родине", – сказал Любимов.

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Глава региона добавил, что в 2020 году на территории области состоялся комплекс памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6 роты. На этой неделе прошло одно из заключительных, посвященных рязанцу, выпускнику училища ВДВ, Герою России Роману Соколову, погибшего в бою в Аргунском ущелье.

"В течение года во всех субъектах Российской Федерации проводятся памятные мероприятия, посвященные бессмертному подвигу 6 роты. Установлено 87 бюстов и памятников, открыта 61 мемориальная доска. 39 улицам и аллеям, 23 образовательным и культурно-досуговым учреждениям, 17 юнармейским отрядам присвоены имена воинов-десантников. Создана 31 экспозиция в городах и населенных пунктах, местах рождения героев-десантников", – сказал командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Командующий вручил памятные подарки директору студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта.
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В рамках мероприятия был показан фильм о создании диорамы "Высота 776". В храме-часовне великомученика Георгия Победоносца состоялась панихида по военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга.
 
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