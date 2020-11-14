https://ria.ru/20201114/diorama-1584647336.html

В Рязани открылась диорама о подвиге десантников в музее истории ВДВ

В Рязани открылась диорама о подвиге десантников в музее истории ВДВ

Диорама "Высота 776", посвященная подвигу 6 роты 104 парашютно-десантного полка в Аргунском ущелье Чечни, открылась в музее истории ВДВ в Рязани, сообщает в... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T18:31

2020-11-14T18:31

2020-11-14T21:25

рязанская область

россия

николай любимов

георгий победоносец

илья лебедев

воздушно-десантные войска россии

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рязанская область

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РЯЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Диорама "Высота 776", посвященная подвигу 6 роты 104 парашютно-десантного полка в Аргунском ущелье Чечни, открылась в музее истории ВДВ в Рязани, сообщает в субботу правительство региона.Диорама сделана к 20-летию подвига бойцов 6 роты 104 парашютно-десантного полка, погибших в бою с многократно превосходящими силами террористов 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Она создана творческим коллективом студии военных художников имени М.Б. Грекова министерства обороны РФ. Ее авторами стали Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев. Подготовка памятных мероприятий проводилась согласно указу президента РФ Владимира Путина.Живопись выполнена по классической технологии "холст/масло". Размер холста – 3,6 на 17 метров. Сама конструкция площадки повторяет ландшафт места событий и позволяет посетителям музея быть непосредственными участниками боя, создавая иллюзию пространства на несколько километров вглубь пейзажа. Эффект усиливается звуками разрыва снарядов и выстрелов, дымом и криком людей. Сюжетом диорамы является собирательный образ последнего боя десантников 6 роты, многие из которых являлись выпускниками Рязанского училища ВДВ.В открытии диорамы приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов и командующий ВДВ Андрей Сердюков. Глава региона поблагодарил министерство обороны РФ и авторский коллектив за создание диорамы "Высота 776".Глава региона добавил, что в 2020 году на территории области состоялся комплекс памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6 роты. На этой неделе прошло одно из заключительных, посвященных рязанцу, выпускнику училища ВДВ, Герою России Роману Соколову, погибшего в бою в Аргунском ущелье.Командующий вручил памятные подарки директору студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяне Самарской и авторам проекта.В рамках мероприятия был показан фильм о создании диорамы "Высота 776". В храме-часовне великомученика Георгия Победоносца состоялась панихида по военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга.

https://ria.ru/20201112/innovatsii-1584363152.html

https://ria.ru/20201110/ryazan-1584017787.html

https://ria.ru/20201017/lyubimov-1580277334.html

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россия, николай любимов, георгий победоносец, илья лебедев, воздушно-десантные войска россии, рязань, рязанская область, общество