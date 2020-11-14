https://ria.ru/20201114/boykot-1584632373.html

Лоза оценил призыв Меладзе бойкотировать новогодние концерты

Лоза оценил призыв Меладзе бойкотировать новогодние концерты

Бойкот новогодних концертов, который предложил устроить певец и продюсер Валерий Меладзе, вряд ли состоится, так как на место отказавшихся придут другие... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:37

2020-11-14T15:37

2020-11-14T15:37

культура

россия

шоу-бизнес

юрий лоза

валерий меладзе

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бойкот новогодних концертов, который предложил устроить певец и продюсер Валерий Меладзе, вряд ли состоится, так как на место отказавшихся придут другие артисты, которых обычно не зовут в праздничные шоу, считает музыкант Юрий Лоза.Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Тогда, как предполагает артист, может "кто-то заметит", что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

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россия, шоу-бизнес, юрий лоза, валерий меладзе