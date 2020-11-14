https://ria.ru/20201114/meladze-1584608904.html

Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах

Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах

Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:12

2020-11-14T13:12

2020-11-14T15:17

шоубиз

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах.Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили, нет ощущения праздника, а людям останется лишь смотреть программы по телевизору.Тогда, как предполагает артист, может, "кто-то заметит", что есть отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.На этой неделе в Москве ужесточили противоэпидемиологические меры. До середины января в столице не будет развлекательных, культурных и просветительских мероприятий с участием зрителей; кафе, барам, ресторанам, ночным клубам и другим заведениям запретили обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, в кинотеатрах, театрах и концертных залах число зрителей не должно превышать 25 процентов от общего числа мест. Таким образом, новогодняя ночь в столице пройдет без массовых мероприятий.Представители шоу-бизнеса уже не раз жаловались на то, что пандемия коронавируса сильно ударила по ним. Весной бодибилдер и шоумен Сергей Глушко (известный под псевдонимом Тарзан) привлек внимание рассказом о том, как страдает бюджет его с Наташей Королевой семьи, ведь артисты, по его словам, в отличие от пенсионеров, "не имеют ни копейки". Недавно народный артист России Лев Лещенко рассказал, что в условиях ограничений тяжелее всего приходится артистам в негосударственных культурных учреждениях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584273153.html

https://ria.ru/20201106/klip-1583372539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий меладзе, наташа королева (наталия порывай)