https://ria.ru/20201114/biden-1584575889.html

Байден дал новые обещания американцам

Байден дал новые обещания американцам

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал бороться с терроризмом и защищать американцев и союзников Вашингтона. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T00:46

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

париж

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал бороться с терроризмом и защищать американцев и союзников Вашингтона.Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

вашингтон (город)

сша

париж

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, париж, в мире