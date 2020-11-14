Байден дал новые обещания американцам
00:46 14.11.2020 (обновлено: 00:59 14.11.2020)
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал бороться с терроризмом и защищать американцев и союзников Вашингтона.
"Сегодня исполняется пять лет со дня ужасных атак ИГИЛ* в Париже — нападения не просто на жителей Франции, но на наш гуманизм. Как президент, я буду работать на защиту американцев и наших союзников, борясь с терроризмом и экстремистским насилием во всех формах", — написал он в своем Twitter.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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